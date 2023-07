Video: recibió fuerte 'paloterapia', su enamorada intentó defenderlo y también llevó del 'montón'

A través de redes sociales se hizo viral el video de un hombre que fue duramente castigado, según las primeras versiones, por intentar robar a un hombre de la tercera edad en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá; aunque su pareja intentó defenderlo, también fue golpeada.

En las imágenes, se ve al presunto ladrón intentando defenderse con un arma blanca; sin embargo, al lugar llegaron varios hombres que, con palos, puños y patadas, le quisieron dar una fuerte lección e intentaron recuperar el celular, que, supuestamente, había hurtado minutos antes.

"Dele, dele", se escucha decir en el video.

Lo que más llamó la atención de la escena fue que en su defensa salió una mujer, quien sería su novia. Aunque quiso ponerse en frente para evitar la agresión, esto no fue suficiente y terminó también entre la comunidad enfurecida.

Vale la pena mencionar que aunque no son claros los motivos de la golpiza, en diferentes momentos se ve al hombre desvanecerse tras ser desarmado y brutalmente agredido. Usuarios en redes sociales aplaudieron el hecho, mientras que otros lamentaron lo sucedido.

"Opino que le faltaron más caricias", "me encantan los finales felices", "Dios, esa no es la manera", "lo que no hace la Policía, lo hace la comunidad", "no se puede tomar justicia por mano propia", "denle a la vieja también", son algunos de los comentarios en Twitter.

Vale la pena mencionar, que, ante estos casos, la Policía ha realizado varios llamados a la comunidad sobre no tomar justicia por mano propia y dar aviso inmediato a las autoridades. Se desconoce si el hombre fue entregado a las autoridades y su estado de salud.

Que opinan de esta PALOTERAPIA que recibe este Gestor de Paz @petrogustavo @GustavoBolivar pic.twitter.com/qJtKfYnk0J — Germán Andrés Rodríguez Prieto (@GermnAndrs92683) July 17, 2023

