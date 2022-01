Mujer evitó vacuna anticovid por miedo a las agujas; ahora está en una UCI en Bogotá

Muchas son las personas que no se han vacunado en Colombia contra el COVID-19 por diferentes motivos, este es el caso de una mujer que evitó la dosis debido a su miedo a las agujas y hoy día se encuentra en una UCI en Bogotá luchando por su vida.

La señora tiene 40 años, es una vendedora ambulante en las calles de Bogotá y se arrepiente de no haberse vacunado, motivo que la tiene hoy enfrentando la muerte, acostada en una cama y con serias dificultades para respirar.

La mujer habló por medio de un comunicado de prensa sobre su estado de salud y dijo: "Esto es lo peor… es como una tortura", así mismo contó que tiene dos hijos que son recicladores, quienes le insistían que se vacunara pero ella se resistió siempre; "Ellos siempre me regañaban para que me vacunara, no hice caso y vea" señaló.

Gracias al buen trabajo y el cuidado de los profesionales de la Subred Centro Oriente,

la paciente se recupera poco a poco y tiene una cánula de alto flujo, la que en estos momentos la mantiene con vida.

El Dr. Guillermo Ortiz, líder UCI de la Subred Centro Oriente, indicó que son muchos los casos de este tipo que se viven a diario en los hospitales.

Así mismo dijo que la ciudad está pasando por dos tipos de picos: "Por un lado los pacientes vacunados, con enfermedades leves y moderados. Pero, por otro lado, tenemos la epidemia de los no vacunados, estos pacientes ingresan por una enfermedad severa, caracterizado por una falla respiratoria aguda, con una mortalidad muy parecida a la que tuvimos el año pasado".