Álvaro Uribe Vélez confesó el “milagrito” que se le cumplió: “Le pedía lucecitas a la Virgen”

Este domingo 10 de mayo se llevó a cabo el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el reconocido 'streamer' antioqueño Westcol. En una transmisión que rompió con los esquemas de la comunicación política, el líder del Centro Democrático reveló detalles íntimos de su fe y un episodio místico ocurrido durante la votación del plebiscito en 2016.

A lo largo de lo largo de la charla, se pudo evidenciar a Álvaro Uribe en una faceta humana y sincera poco común en sus intervenciones habituales. De igual forma, el expresidente admitió que mantiene una relación constante con la oración debido a las faltas que comete en su carrera pública. “Yo rezo, no porque sea un beato, pero me mantengo sobregirado porque uno peca todos los días”, confesó.

Puedes leer: Westcol le puso condiciones a Uribe para su stream: ¿aceptó o se cancela?, ¿cuáles son?



Sin embargo, uno de los puntos más llamativos durante la transmisión en vivo, fue cuando Uribe recordó la incertidumbre vivida en las horas previas a los resultados del plebiscito, cuando la mayoría de las encuestas daban como ganador al 'Sí'. Al punto que admitió que buscó refugió en su espiritualidad y una petición a la Virgen.



“Le pedía lucecitas a la Virgen. Al amanecer sentí una gran luz cuando el ‘No’ ganó el plebiscito”, narró el expresidente, situando el momento exacto entre las 2 y las 3 de la mañana, afirmando que sintió un momento de claridad y alivió por el resultado de la votación.

¿Qué más confesó Álvaro Uribe durante el stream con Westcol?

Por otro lado, uno de los puntos de mayor fricción fue el derecho a la legítima defensa, esto por una situación que planteo Westcol, ante un hipotético robo en su residencia, Uribe sostuvo que se aplica este principio, aunque resaltó que la respuesta "debe ser proporcional" y las armas sólo deben usarse como un último recurso ante una "extrema necesidad".

Publicidad

Puedes leer: Miguel Uribe Londoño arremete contra Álvaro Uribe por la muerte de su hijo: “Lo llamó”

Situación que va en contraste a lo mencionado por el mandatario Gustavo Petro, quien en su transmisión con el creador de contenido afirmó que el presidente Petro afirmó que para él "la vida es lo primero" y que los objetos materiales son recuperables.

Publicidad

Finalmente, durante la charla se evidenció cómo tanto Petro y Álvaro Uribe coincidieron en la importancia de la era digital, señalando que es vital impulsar el aprendizaje de la inteligencia artificial y la programación desde las escuelas, además el líder del Centro Democrático aprovechó para revelar su gusto por la música de Darío Gómez.