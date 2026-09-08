Cortes de agua de 8 horas en Medellín por el Fenómeno de El Niño; estos son los sectores

Si vives en la capital antioqueña, debes prestar mucha atención a tus grifos. Debido a los efectos preliminares del Fenómeno del Niño, la Alcaldía de Medellín ha determinado que se presentarán interrupciones programadas en el servicio de agua en diferentes sectores de la ciudad.

A pesar de que las autoridades hicieron un llamado previo a la ciudadanía para ahorrar agua, el consumo de la población se disparó durante las últimas semanas.

Esta preocupante situación ha puesto en jaque al sistema hídrico, especialmente al de Piedras Blancas, el cual presenta actualmente el estado más crítico de almacenamiento.



¿Cuándo son los cortes de agua en Medellín?

Las interrupciones en el servicio de acueducto comenzarán formalmente a partir de esta semana. Para mitigar el impacto, el alcalde Federico Gutiérrez explicó que los cortes de agua se realizarán principalmente en las zonas nororiental y centro oriental de la ciudad.



Estas suspensiones tendrán una duración de 8 horas continuas, programadas específicamente en horario nocturno, de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Para no dejar sin servicio a los ciudadanos de forma permanente, la medida se aplicará de manera alternada por zonas, bajo un esquema de "un día sí y un día no".

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La urgencia de estas acciones radica en que el sistema de Piedras Blancas cuenta con un volumen de almacenamiento muy reducido.

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Gutiérrez advirtió con claridad que, si no se toman estas medidas de racionamiento de forma inmediata, el sistema de Piedras Blancas podría quedar completamente seco en un plazo de tan solo 15 días bajo el ritmo de consumo habitual de la población.

¿Qué barrios se quedarán sin agua en Medellín?

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) informaron cuáles son los sectores y las comunas que experimentarán estas interrupciones programadas en el servicio.

Las comunas que se verán más afectadas de manera preliminar son la Comuna 1 (Popular), Comuna 3 (Manrique), Comuna 4 (Aranjuez), Comuna 9 (Buenos Aires), Comuna 10 (La Candelaria) y partes de la Comuna 8 (Villa Hermosa).

A continuación, te detallamos la lista de los barrios afectados según el reporte oficial de las autoridades:

Comuna 4 (Aranjuez): Los cortes aplicarán para los sectores de Campo Valdés no 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No 1 y Manrique Central 2.

Los cortes aplicarán para los sectores de Campo Valdés no 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No 1 y Manrique Central 2. Comuna 3 (Manrique): Estarán sin servicio los barrios de La Cruz, María Cano- Carambolas, San José La Cima No 1, Versalles No. 2, Manrique Oriental, Santa Inés, Campo Valdés No. 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas Oriente, Manrique Central No. 2, San José de la Cima No. 2 y Versalles No. 1.

Estarán sin servicio los barrios de La Cruz, María Cano- Carambolas, San José La Cima No 1, Versalles No. 2, Manrique Oriental, Santa Inés, Campo Valdés No. 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas Oriente, Manrique Central No. 2, San José de la Cima No. 2 y Versalles No. 1. Comuna 1 (Popular) : La medida afectará a Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza No. 2.

: La medida afectará a Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza No. 2. Comuna 10 (La Candelaria): Se suspenderá el servicio en los sectores de Los Ángeles y Boston.

Se suspenderá el servicio en los sectores de Los Ángeles y Boston. Comuna 9 (Buenos Aires): Tendrán interrupciones los habitantes de los barrios de Jesús, Alejandro Echavarría y Caicedo.

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¿Cómo consultar si tu sector tiene interrupciones del servicio de acueducto?

Es muy importante que tengas en cuenta que la red de acueducto de la ciudad es compleja y que algunos barrios específicos reciben el servicio de agua a través de más de un circuito de distribución.

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Esto significa que es posible que la suspensión no afecte a todo tu barrio por igual.

Para salir de dudas y verificar con precisión la situación particular de tu hogar, EPM cuenta con canales de atención digital donde puedes realizar tu consulta.

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Solo debes comunicarte a través de WhatsApp al número 302 3000 115 con Ema, la asesora virtual de EPM.

Al proporcionar tu número de contrato, la asistente te indicará con exactitud cuál es el esquema de interrupción y racionamiento de agua que le corresponde a tu domicilio.