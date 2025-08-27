Fuerte temblor en Colombia supera la magnitud 4.2 y desata pánico en algunas ciudades

Un fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2025 y alcanzó a generar alerta en poblaciones de varias ciudades que se percataron del movimiento telúrico.

El temblor fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que reportó a través de su página oficial y redes sociales el movimiento de tierra ocurrido a las 4:31 a.m.

En su informe la entidad detalló que el evento sísmico alcanzó una magnitud de 4.2 en escala de Richter y el epicentro fue identificado en el departamento del Cauca, aunque alcanzó a ser percibido en varios departamentos.



De igual forma el SGC especificó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, por lo que pudo haberse sentido más fuerte en zonas aledañas al epicentro.

El epicentro del temblor fue en el municipio de Cajibío, Cauca, a 7 kilómetros de Morales (Cauca), más específicamente en las coordenadas de Latitud 2.72 y Longitud -76.67.

Pese a que el evento telúrico ocurrió en horas de la madrugada, alcanzó a generar alarma en cientos de ciudadanos que ya comenzaban su jornada y otros tantos que despertaron antes de tiempo por el movimiento de la tierra.

En redes sociales varios usuarios reportaron el sismo desde varias ciudades como Popayán, Puracé, El Tambo, Huila, Valle del Caua y Tolima; asimismo alcanzó a ser percibido en departamentos como Nariño y Putumayo y algunas zonas de Cundinamarca.

Sin embargo el temblor no ocasionó mayor afectación y autoridades entregaron un parte de tranquilidad detallando que el movimiento de tierra no deja víctimas ni estructuras afectadas.

En la zona de epicentro se desplegó un barrido por parte de autoridades y personal de emergencias y rescate para confirmar que el reciente evento no haya generado alteración al orden o caída de elementos que hayan podido generar lesiones; asimismo descartan daño a estructuras o gritas de consideración.

Entre tanto se insiste en el llamado a seguir los protocolos establecidos para emergencias como temblores en los que autoridades son claras en que no se debe correr, evacuar o perder la calma en medio del movimiento.