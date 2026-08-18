Los retos pendientes de los colegios privados en Colombia en la era digital

La inteligencia artificial y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje ocupan actualmente buena parte de la agenda educativa. Sin embargo, los centros de enseñanza enfrentan otro desafío, menos visible pero determinante para su sostenibilidad, la transformación de sus procesos administrativos y operativos.

Según el informe El cambio que viene, elaborado por la Fintech mattilda, existe una brecha importante en la infraestructura digital de las instituciones educativas. El estudio señala que aproximadamente dos de cada tres colegios privados operan con plataformas que no están integradas a su gestión diaria.

Puedes leer: Matrículas gratis en colegios públicos de Bogotá para calendario 2027; fechas y requisitos



Esta fragmentación tecnológica hace que el 85 % de las instituciones tengan que duplicar tareas administrativas, lo que resta tiempo a labores como el acompañamiento de las comunidades educativas, la planeación estratégica y el desarrollo de proyectos de innovación.



Crecimiento y necesidad de eficiencia

Este panorama se presenta en medio de un periodo de recuperación para los colegios privados. De acuerdo con el informe, el 47,2 % de las instituciones aumentó su matrícula durante el último año.

La percepción sobre el futuro también es positiva entre los directivos: el 95,9 % considera que su institución mejorará su situación durante los próximos cinco años. Este crecimiento proyectado, sin embargo, plantea la necesidad de fortalecer los procesos internos para responder de manera eficiente a las necesidades de estudiantes, familias y docentes.

Publicidad

Durante años, la transformación digital del sector educativo estuvo enfocada principalmente en las herramientas utilizadas dentro del aula. Ahora, la tendencia también apunta a la modernización de la gestión escolar y a la integración de los procesos que se desarrollan fuera de los salones de clase.

Publicidad

La fragmentación de tareas como el recaudo de pensiones, la gestión de cartera, el manejo de información académica y la comunicación con las familias dificulta el acceso oportuno a los datos y aumenta la carga laboral de los equipos directivos. Esto, a su vez, puede limitar su capacidad para tomar decisiones de manera ágil.

¿Qué cambios deben hacer los colegios privados?

Para los especialistas, una transformación digital efectiva no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en conseguir que los diferentes procesos e información de la institución estén conectados.

Puedes leer: Top de los 5 mejores colegios de Bogotá y valor de cada pensión

En un contexto marcado por mayores exigencias administrativas, presiones financieras y cambios demográficos, mejorar la eficiencia operativa se convierte en un factor clave para la sostenibilidad de los proyectos educativos.

Publicidad

Como respuesta a estas necesidades, el sector tecnológico educativo avanza hacia soluciones que buscan integrar las áreas financieras, administrativas y académicas en un mismo ecosistema.

Un ejemplo de esta tendencia es la integración de plataformas de gestión académica como Algebraix con modelos de servicios financieros. Esta solución, que tiene presencia en México, proyecta su llegada a Colombia para finales de 2026.

Publicidad

El objetivo de este tipo de integraciones es que las instituciones puedan centralizar su información, reducir tareas repetitivas y agilizar sus procesos, facilitando la toma de decisiones y permitiéndoles concentrar más esfuerzos en su principal objetivo, el desarrollo de sus comunidades educativas.