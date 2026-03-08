Mujer que era torturada por su pareja en Medellín logró escapar; llevaba 6 meses

Un grave caso de violencia contra una mujer tiene conmocionada a la ciudad de Medellín. Un hombre de 36 años fue enviado a prisión luego de ser señalado de someter a su compañera sentimental a actos de violencia y tortura al interior de la casa en la que convivían, ubicada en el barrio Robledo, en el occidente de la capital antioqueña.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, la víctima es una mujer de 34 años que habría vivido durante varios meses un ciclo de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte del hombre con el que residía. La situación habría ocurrido en el mismo hogar donde también estaban presentes sus hijos menores de edad.

Las autoridades indicaron que los hechos se habrían prolongado por al menos seis meses, periodo en el que la mujer habría sido sometida a múltiples episodios de violencia dentro de la vivienda. La investigación señala que la convivencia se convirtió en un escenario de constantes maltratos que terminaron por escalar a niveles extremos.



Las graves agresiones que investiga la Fiscalía

Las indagaciones preliminares indican que el hombre habría cometido actos de extrema violencia contra la mujer, entre ellos golpes reiterados, amenazas y humillaciones. Según el reporte de las autoridades, en algunos momentos la víctima habría sido amarrada y amordazada para impedir que pidiera ayuda.

La Fiscalía también señaló que la mujer habría sufrido agresiones con objetos y heridas causadas con arma cortopunzante. Entre los hechos denunciados también se mencionan ataques que habrían dejado graves lesiones físicas, lo que llevó a que el caso fuera investigado como un posible delito de tortura agravada.

Tras conocerse los hechos, un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre señalado como presunto responsable. Durante las audiencias preliminares se le imputaron los delitos de tortura agravada, secuestro simple y violencia intrafamiliar.

El procesado no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, pero deberá enfrentar el proceso judicial privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha generado fuerte rechazo en Medellín y volvió a poner en el centro del debate la gravedad de la violencia contra las mujeres. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de maltrato para evitar que estos episodios se prolonguen y escalen a niveles que pongan en riesgo la vida de las víctimas.