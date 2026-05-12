Nueva EPS anuncia que Drogas La Rebaja entregará sus medicinas; conoce puntos en Soacha

El sistema de salud en Colombia se está moviendo rápido y esta vez las noticias llegan para que tú, como afiliado de Nueva EPS, estés bien dateado.

A partir del 13 de mayo de 2026, una de las redes de farmacias más conocidas en cada esquina del país, Drogas La Rebaja, toma las riendas como el nuevo gestor farmacéutico de tu entidad.

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Este cambio busca darle un giro a la forma en que recibes tus tratamientos y asegurar que la cobertura sea mucho más efectiva en zonas clave.



¿En qué municipios Nueva EPS entregará medicamentos en Drogas La Rebaja?

Si te encuentras en el centro del país, presta mucha atención. La transición arranca oficialmente en tres lugares que seguro conoces bien: Ibagué, en el Tolima, y Girardot y Soacha, en Cundinamarca.



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Según lo que ha informado oficialmente la Nueva EPS, esta medida va a impactar inicialmente a unos 70.000 afiliados, así que es muy probable que tú o alguien de tu familia note este cambio pronto.

Para que no pierdas el viaje ni el tiempo, es vital que conozcas los días exactos de este revolcón.

Si tú estás en Ibagué, la operación comienza este 13 de mayo para los usuarios del régimen contributivo que suelen ser atendidos en la IPS Viva 1A de la calle 27.

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Tu nuevo punto de encuentro para reclamar los medicamentos será la farmacia de Drogas La Rebaja que queda en el barrio Magisterio.

Por otro lado, si tu lugar de residencia es Soacha, marca en tu calendario el 19 de mayo. En este municipio, el cambio se enfoca primero en los afiliados del régimen subsidiado.

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No se trata solo de que te entreguen las cajas de pastillas; la transición incluye toda la gestión de tus fórmulas, la atención de expertos en farmacia y la logística tanto para los medicamentos que están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) como los que no lo están.

¿Por qué Drogas La Rebaja manejará medicinas de Nueva EPS?

Drogas La Rebaja es hoy una red operada bajo la supervisión del Estado. Después de varios procesos judiciales sobre bienes vinculados a antiguos grupos operativos, la empresa pasó a manos públicas como parte de la extinción de dominio.

Hoy en día, la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir) es la que administra la marca y sus locales.

Aunque funciona con una lógica comercial para que tú encuentres de todo, sus activos siguen bajo control estatal, lo que ha facilitado que se integre en estos contratos con el sector salud.

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Lo que debes esperar como usuario Como ocurre con cualquier cambio grande, seguro tienes tus dudas. Mientras la Nueva EPS afirma que esto va a fortalecer la atención que recibes, en las redes sociales hay un clima de expectativa.

Muchos pacientes, como tú, esperan que esta alianza signifique decirle adiós a las filas interminables y a ese mensaje de "no hay stock" que tanto molesta.

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Sin embargo, sé paciente, porque es posible que en los primeros días de la transición haya algunos ajustes operativos mientras los sistemas se hablan entre sí.

Drogas La Rebaja ya avisó que está haciendo ajustes tecnológicos para que tu servicio fluya sin líos y no te veas afectado.

Este anuncio te llega en un momento donde la salud en Colombia está en el ojo del huracán. Debes saber que el presidente Gustavo Petro ha dado la orden de liquidar las EPS que estén en quiebra y no cumplan con lo que te deben.