Nueva pista sobre el fallecimiento del grumete de la Armada que cayó del buque Gloria

El pasado 31 de agosto del 2025, el Buque Escuela ARC Gloria, orgullo y emblema de la Armada Nacional de Colombia sufrió una tragedia cuando el joven Julián Condía Bello perdió la vida tras caer desde un mástil a más de 40 metros de altura al río Magdalena durante un entrenamiento.

Un día después se halló el cuerpo del grumete, quien se preparaba para graduarse como marino a finales de este año, tras llevar un año y medio en formación en esta institución, situación que enlutó a la Escuela Naval de Suboficiales ‘ARC Barranquilla’.

Puedes leer: Fiscalía toma contundente primera decisión sobre Valeria Afanador, ¿No fue accidente?



“Julián estaba próximo a graduarse en diciembre de 2025 y se destacó en la Escuela Naval de Suboficiales como uno de los mejores alumnos, recibiendo reconocimientos por su desempeño” declaró el contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera a El Tiempo, por lo cual ya se están analizando las razones que provocaron esta pérdida.

¿Por qué ocurrió el fallecimiento del grumete Julián Condia?

Según información de las autoridades señalan que hay dos versiones sobre lo sucedido con Julián Condia, la primera versión indica que el joven se subió a uno de los mástiles más altos y tras caer se golpeó con un elemento de la cubierta que lo dejó inconsciente antes de caer al río Magdalena.

Sin embargo, la nueva versión entregada por El Heraldo indicó que arriba del mástil, el grumete no habría asegurado debidamente el arnés de seguridad, por lo que cuando perdió el equilibrio terminó cayendo al vacío. El incidente provocó la movilización de más de 800 personas y usó medios navales.

Publicidad

Puedes leer: Valeria Afanador: lo que Medicina Legal deberá determinar tras análisis forense a la niña

Lamentablemente, el cuerpo de Julián Condia fue encontrado en la isla Salamanca, en el departamento del Magdalena. La Armada Nacional señaló que los restos fueron trasladados a la Escuela Naval, para iniciar el proceso para despedirlo con honores. “Hoy despedimos a un hombre de honor, cuya vocación y espíritu de servicio dejan huella en la Institución Naval”.

Publicidad

Las palabras del contralmirante Rubio Barrera para El Tiempo: “El Buque Escuela ARC Gloria seguirá siendo un escenario de formación para futuros oficiales y suboficiales, pero esta reciente tragedia subraya la importancia de garantizar condiciones óptimas de seguridad para sus tripulantes.”

Mira también: Filtran confesión de niño que acabó con la vida de su papá y hermanita; crudo detalle