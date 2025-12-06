Nuevo giro en fallecimientos del Cantón Norte, ¿Todo estaba planeado?

El feminicidio de la teniente del Ejército Nacional María Camila Mora Maecha, de 27 años, ocurrido el pasado 26 de noviembre dentro de las instalaciones del Cantón Norte, tomó un nuevo rumbo tras las declaraciones del abogado de la familia.

Se conoció en una entrevista exclusiva de Caracol Televisión, con el abogado de la familia de María Camila Mora que el mayor Pablo Masmelas, autor del crimen, "había planeado seguramente con mucha anticipación estos hechos".

El abogado fue enfático al señalar la autoría del crimen, afirmando que ya no es un caso "presunto", sino un hecho demostrado que "la persona que le quitó la vida a la teniente María Camila Mora es el señor Pablo Masmelas".



Según el relato, la teniente Mora se encontraba de paso por el Cantón Norte para recoger a una amiga antes de asistir a un concierto de reggaetón. El Mayor Masmelas aprovechó la circunstancia, ya que "estaba pendiente de cuando ella ingresara" y conocía sus movimientos.

Valiéndose de la confianza que Mora sentía al estar dentro de un estamento militar, el Mayor la forzó a reingresar a su vehículo del cual acababa de descender.



¿Qué más comentó el abogado sobre el caso del Cantón Norte?

Sumado en su narración, explicó que la amiga de la teniente, observó la escena desde su vivienda fiscal y alcanzó a escuchar "el grito de auxilio" de Mora. Al llegar al carro, la testigo encontró a las dos personas "ya sin vida" en medio de la "humareda que producen los disparos de un arma de fuego".

El abogado señaló que el arma homicida no era "un arma de uso oficial que se le haya conferido" y ni siquiera poseía salvoconducto. Además, afirmó que durante la investigación encontró otras dos armas en la habitación del Mayor que tampoco contaban con permiso oficial o legal para ser portadas por él.

La investigación ahora también se centra en el patrón de violencia del agresor. La defensa busca establecer si la teniente llegó a enterarse de que el Mayor Masmelas ya tenía "una anotación en su hoja de vida por similares amenazas que había proferido a su antigua pareja, con quien tiene una hija menor".

A pesar de que la acción penal contra Masmelas, la familia de María Camila, determinaron enfocarse en cuatro objetivos primordiales para honrar su memoria y sentar un precedente

