Nuevo temblor en Colombia se sintió con fuerza este jueves 11 de diciembre

El Servicio Geológico Colombiano SGCreportó un nuevo evento sísmico durante la madrugada de este jueves 11 de diciembre, el cual tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el país.

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la entidad, el movimiento telúrico ocurrió a las 02:35 a.m. (hora local), y alcanzó una magnitud de 3.3, con una profundidad de 145 kilómetros. Debido a esta característica, el sismo fue catalogado como profundo, una condición frecuente en esta región conocida por su constante actividad subterránea.

Los Santos hace parte del área geológica conocida como el Nodo Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los lugares con mayor producción sísmica en el mundo por la frecuencia de eventos de baja y mediana magnitud que se registran allí.



Aunque la mayoría suelen ser muy leves para la población, algunos pueden llegar a sentirse en municipios cercanos e incluso en sectores del área metropolitana de Bucaramanga.

