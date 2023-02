Qué es leiomiosarcoma, el cáncer que tiene Diego Guauque

Diego Guauque es uno de los periodistas más reconocidos que hay en el país y quien hizo una dura revelación hace poco al contar que le descubrieron un leiomiosarcoma cerca a su estómago.

A raíz de esta sorpresiva noticia, muchas personas se han preguntado qué es lo que le descubrieron al comunicador social. Pues se trata nada más ni nada menos que de un tipo de cáncer que es muy poco usual y normalmente comienza apareciendo en el tejido de los músculos lisos como en el sistema digestivo, sistema urinario, vasos sanguíneos y útero. Lo más común es que el leiomiosarcoma empiece en el abdomen o útero.

¿Cómo descubrió Diego Guauque que tenía cáncer?

Según un video que fue publicado el pasado 22 de enero en la cuenta personal de Instagram del periodista, él contó que todo comenzó cuando sintió un fuerte dolor en el estómago que lo llevó a urgencias.

En su video, Diego reveló que el leiomiosarcoma está alojado en la parte izquierda de su estómago y que tras una biopsia se determinó realizarle una importante intervención para "atacar esa masita".

El pasado lunes 23 de enero el comunicador social ingresó al quirófano para ser sometido a una cirugía en la que le sacaron gran parte del leiomiosarcoma; sin embargo, no fue posible extraer la masa en su totalidad debido a que está adherida a otros tres órganos vitales.

En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales, Diego Guauque contó que pronto comenzará las quimioterapias, a la espera de poder vencer el cáncer y tener una vida saludable en el futuro.

Los seguidores del periodista no han dudado en dejarle mensajes de esperanza en esta situación difícil: "Esa sonrisa de Diego para contar esto! Me hace ver que todo comienza a sanar desde adentro", "Dios tome el control de todo tu cuerpo 🙌 declárate sano", "No digas "Mi bicho" es como si aceptaras que es tuyo y no, cancelado, no es tuyo, no te pertenece y por eso se va a ir de donde no pertenece".

