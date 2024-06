Revelan fotos del interior del metro de Bogotá y llueven críticas

La Alcaldía de Bogotá ha revelado las primeras imágenes del interior de los vagones del metro de Bogotá, generando una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios no dudaron en expresar sus críticas, otros salieron en defensa del diseño presentado.

La publicación de estas imágenes muestra cómo serán los vagones de la primera línea del metro, cuya puesta en marcha está proyectada para el año 2028. En total, Bogotá contará con 30 trenes, cada uno compuesto por seis vagones con capacidad para transportar hasta 300 personas.

Actualmente, estos vagones están siendo ensamblados en China y se espera que pronto lleguen a la capital colombiana para contribuir a la mejora de la movilidad urbana.

Publicidad

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y fueron diversas. Muchos usuarios criticaron el diseño de los vagones, haciendo comentarios como “Parece de los años 60”, “Qué asientos tan horribles de ese color” y “Se ve feo y barato”.

El color rojo de los asientos, en particular, no fue del agrado de muchos, quienes consideraron que el aspecto general del interior del metro no es acorde a las expectativas modernas.

Publicidad

Por otro lado, también hubo quienes defendieron el diseño, resaltando la importancia de la funcionalidad y la capacidad de los vagones para mejorar significativamente el sistema de transporte de la ciudad. A pesar de las críticas, la Alcaldía se mantiene optimista respecto al impacto positivo que tendrá el metro una vez entre en funcionamiento.

El metro de Bogotá será uno de los más extensos de América Latina en términos de su primera línea, con un total de 23,9 kilómetros. Esta longitud supera a las primeras líneas de metros en ciudades como Quito (22 km), Panamá (21 km), São Paulo (20,4 km), Santiago (19,3 km), Ciudad de México (18,8 km), Río de Janeiro (16,0 km), Santo Domingo (14,5 km) y Buenos Aires (9,4 km).

Este proyecto, que ha sido esperado durante muchos años, promete transformar la movilidad en Bogotá, una ciudad que ha luchado con problemas de congestión y transporte ineficiente durante décadas.

Fotos del interior del metro de Bogotá /Foto: Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Inicia la Copa América: ¿Colombia es favorita para ganar la segunda?