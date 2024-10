Revelan imágenes de tratos inhumanos en fundaciones de rehabilitación; como presos

Una serie de allanamientos recientes en ocho fundaciones de rehabilitación han revelado un sistema de vejámenes y maltratos que han dejado un impacto tanto en las víctimas como en sus familiares.

Las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, basadas en múltiples testimonios y pruebas fotográficas, muestran un ambiente donde los pacientes, lejos de recibir atención y apoyo, sufrieron vejámenes físicos y psicológicos.

Varios de los testimonios de las víctimas detallan prácticas alarmantes. Una mujer contó cómo fue drogada y llevada a un lugar aislado por uno de los empleados de la fundación, quien intentó abusar de ella: "Ese día me dijeron alístese que va para un paseo. Yo me alisté, entonces el señor es de ahí del centro, él trabaja ahí en el centro de rehabilitación, me dijeron que fuera con él... Me llevó a un pozo, dizque a bañarnos y yo iba un poco dopada y a la mitad del camino me dijo que me bajara los pantalones".

Además de estos relatos, las condiciones en las que permanecían los internos son descritas como inhumanas. Según los hallazgos, estos debían hacer sus necesidades en baldes o botellas de vidrio en espacios cerrados y mal ventilados, mientras sus familias pagaban hasta un millón de pesos mensuales por su “rehabilitación”.

Las imágenes obtenidas por la Fiscalía revelan escenas impactantes de personas amarradas, presuntamente utilizadas para “controlar” a los internos en los llamados “Cuartos de reflexión”.

Uno de los pacientes, quien asegura haber sido testigo de maltratos y presuntos delitos relacionados con fallecimientos, describió un cuarto donde encerraban a 10 o 15 personas a la vez. "Cogen con esposas, durmiendo en la cama, en mi casa, en bóxer y así me meten un cuarto. Creo que con todos nosotros lo han hecho", relató.

Las imágenes de hombres atados a las camas y de implementos como bates y esposas sugieren un sistema de castigo sistemático, que sería recurrente por lo menos en más de cinco de estos recintos, supuestamente dedicado a ayudar a estas personas.

Las fundaciones involucradas están siendo investigadas por delitos que contradicen por completo su misión de servicio y apoyo. La Fiscalía continúa su labor para esclarecer los hechos y buscar justicia para las víctimas.

