Alerta por sustancias tóxicas en maquillaje: estudio revela hallazgos en marcas famosas

Una investigación de la UNAM y el IPN encendió las alarmas sobre varias marcas de maquillaje que millones de personas usan cada día. Tras analizar 63 labiales y 366 sombras, los expertos encontraron cantidades elevadas de vanadio, plomo, arsénico, mercurio, níquel, cromo, cadmio y ftalatos. Todo esto quedó documentado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental de la UNAM, donde se detalla el trabajo de los investigadores Daniela Sánchez Gutiérrez, Patricia Quintana Owen, Avto Gogichaichvili y el biólogo Francisco Bautista Zúñiga.

Puedes leer: Mini nevera viral del D1 por menos de 100 mil pesos; puedes guardar maquillaje o cervezas

El estudio revisó productos de gama alta, media y baja, incluyendo marcas reconocidas por su fuerte presencia en el mercado. Entre las de gama alta aparecieron Too Faced, Urban Decay, Lancôme, MAC, Mary Kay, Natura y otras muy populares. En la gama media destacaron BYS, Revlon, Yuya, Ésika, L’Bel y Maybelline. Y en la gama baja se incluyeron productos sin marca y opciones económicas como Saniye, Bissú, Jordana y Beauty Creations.

Los resultados fueron claros:



Labiales de gama baja: más vanadio e itrio.

más vanadio e itrio. Labiales de gama media: más cobre, zinc y níquel.

más cobre, zinc y níquel. Labiales de gama alta: concentraciones más bajas de metales pesados.

concentraciones más bajas de metales pesados. Sombras de todas las gamas: presencia elevada de vanadio y valores atípicos de plomo, zinc y estaño.

Los investigadores también detectaron ftalatos, sustancias sintéticas que actúan como disruptores hormonales. Según Bautista, este tipo de compuestos se ha relacionado con alteraciones tempranas en el desarrollo y presencia de microplásticos en el organismo. Por eso, los expertos recomiendan etiquetas de prevención que informen claramente el nivel de metales pesados en cada producto.

Publicidad

Puedes leer: Hombre se disfrazó de su madre fallecida para poder cobrar su pensión

¿Los productos son peligrosos? Esto dicen los científicos

Aunque los hallazgos son contundentes, los investigadores no buscan generar pánico. Explican que el riesgo depende de la cantidad acumulada y el uso constante, por lo que invitan a elegir marcas reguladas, verificar certificaciones y mantenerse atentos a futuras actualizaciones del monitoreo. Además, aclararon que muchas empresas ya cumplen con controles estrictos y que el objetivo es mejorar la transparencia y evitar acumulaciones innecesarias de sustancias en el cuerpo.