Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUERE MIGUEL ÁNGEL RUSSO,
NIÑA FALLECE EN CENTRO COMERCIAL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Temblor de magnitud 3.8 se siente con fuerza en la noche de este miércoles 8 de octubre

Temblor de magnitud 3.8 se siente con fuerza en la noche de este miércoles 8 de octubre

Un temblor de magnitud 3.8 se registró esta noche de miércoles sin reportes de heridos ni daños. Autoridades y ciudadanos reportaron el movimiento en redes.