Temblor de magnitud 3.8 se siente con fuerza en la noche de este miércoles 8 de octubre

Un temblor de magnitud 3.8 se registró este miércoles 8 de octubre en Los Santos, Santander, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió a las 19:08 hora local y tuvo su hipocentro a 151 km de profundidad, lo que explica que el movimiento se sintiera de manera moderada en la región y alrededores.

Puedes leer: VIDEO: periodista sufre ataque de pánico en pleno programa por temblor

El temblor se sintió con fuerza principalmente a municipios cercanos como:



Los Santos a 10 km

Jordán a 12 km

Betulia a 16 km

A pesar de la magnitud, no se reportaron lesionados ni daños materiales. La comunidad reaccionó rápidamente y varios ciudadanos compartieron en redes sociales su experiencia del movimiento, describiendo una ligera vibración que no generó alarma mayor.



El SGC emitió un boletín actualizado en el que confirma que el evento sísmico fue de carácter profundo, lo que generalmente disminuye el riesgo de afectaciones en superficie. La entidad mantiene sus canales de reporte activo para que las personas puedan informar si sintieron el sismo mediante la plataforma: https://sismosentido.sgc.gov.co.

En redes sociales, habitantes de Los Santos, Jordán y Betulia comentaron la sensación del temblor, describiendo movimientos de muebles y vibraciones leves en sus viviendas. Aunque hubo preocupación inicial, la rapidez con la que se confirmó la ausencia de daños ayudó a calmar la situación.

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

Temblor 8 de junio de 2025 /Foto: Getty Images

Publicidad

Recomendaciones ante un temblor

Aunque este sismo no causó afectaciones, las autoridades recuerdan mantener medidas de prevención ante cualquier evento sísmico, como:

