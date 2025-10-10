Temblor se siente con fuerza en Colombia en la noche de este viernes

Un nuevo movimiento telúrico se registró en la tarde de este viernes 10 de octubre en el departamento de Santander. Según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una magnitud de 3.1 y se originó a una profundidad de 144 kilómetros, con epicentro en el municipio de Los Santos, una de las zonas sísmicamente más activas del país.

El evento ocurrió exactamente a las 7:47 de la noche. De acuerdo con la información preliminar, el movimiento fue de origen intermedio-profundo, típico de esta región del nororiente colombiano.

El municipio de Los Santos, en Santander, es conocido como el “nido sísmico de Colombia”, debido a la constante actividad que se registra en sus alrededores. Este punto, ubicado a unos 5 kilómetros del epicentro del reciente temblor, es reconocido por generar movimientos de tierra casi a diario, la mayoría de baja magnitud y sin consecuencias graves.



El temblor también se sintió levemente en poblaciones cercanas como Jordán (a 7 kilómetros del epicentro) y Villanueva (a 16 kilómetros), aunque hasta el momento no se reportan afectaciones estructurales ni personas lesionadas.

Las autoridades locales informaron que, pese a la profundidad del evento, algunos habitantes de la región dijeron haber sentido un leve movimiento acompañado de un sonido sordo, algo común en este tipo de temblores profundos.

Las autoridades recordaron que, aunque estos sismos no suelen causar daños, es importante mantener la calma y estar preparados ante cualquier eventualidad, siguiendo las recomendaciones de los organismos de emergencia.