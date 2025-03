Trabajadores en Colombia perderían el Día de la familia; conoce las razones

La legislación laboral en Colombia está experimentando cambios significativos que afectarán la dinámica entre empleadores y trabajadores.

Uno de los ajustes más importantes es la reducción progresiva de la jornada laboral, lo que conlleva la eliminación del beneficio conocido como el 'Día de la familia'. Esta transformación marca un hito en la relación laboral y plantea interrogantes sobre su impacto en el equilibrio entre la vida personal y profesional.

El Día de la Familia fue introducido en 2017 mediante la Ley 1857 con el objetivo de promover la integración familiar de los trabajadores. Se les otorgaban dos jornadas semestrales para compartir con sus seres queridos, fomentando así el bienestar emocional y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 2101 de 2021, que reduce gradualmente la jornada laboral hasta alcanzar las 42 horas semanales en 2026, esta iniciativa dejará de ser obligatoria.

Razón detrás de su eliminación

El argumento principal para suprimir el Día de la familia es que la reducción de la jornada laboral pretende ofrecer a los trabajadores más tiempo libre sin necesidad de beneficios adicionales.

Según el Ministerio del Trabajo, la nueva estructura horaria permitirá que los empleados disfruten de un mayor equilibrio entre su vida laboral y personal, sin que sea necesario otorgar días extras para la integración familiar.

Fecha y condiciones del cambio

El Día de la Familia desaparecerá oficialmente el 16 de julio de 2026. Sin embargo, su eliminación dependerá del método que cada empresa elija para implementar la reducción de jornada:

Reducción progresiva: Si una empresa opta por disminuir las horas de trabajo de forma gradual, deberá seguir otorgando el Día de la Familia hasta que alcance las 42 horas semanales.

Reducción inmediata: Aquellas empresas que implementen la jornada de 42 horas de manera anticipada quedarán exoneradas de otorgar este beneficio desde el momento en que hagan el ajuste.

A pesar de que la ley ya no obliga a conceder estos días, algunas empresas pueden optar por mantenerlos como parte de su estrategia de bienestar organizacional.

¿Pueden los trabajadores acumular este beneficio?

La normativa establece que el Día de la Familia no es acumulable. Esto significa que, si un trabajador no lo usa en el semestre correspondiente, perderá el derecho a reclamarlo en el futuro. Sin embargo, en caso de que el empleador no lo haya otorgado dentro del periodo estipulado, deberá compensarlo antes de finalizar el proceso de reducción de jornada.

El impacto de la eliminación del Día de la Familia genera opiniones divididas. Para algunos trabajadores, la reducción de la jornada semanal representa una mejora en su calidad de vida, ya que podrán disponer de más tiempo sin afectar su salario.

No obstante, ciertos sectores empresariales han manifestado su preocupación por los efectos que este cambio podría tener en la productividad y los costos operativos.

A nivel internacional, países que implementan reducciones similares en la jornada laboral reportan beneficios en términos de salud mental y eficiencia en el trabajo. Sin embargo, la clave para una transición exitosa en Colombi a será el diseño de estrategias que permitan mantener la competitividad empresarial sin afectar el bienestar de los trabajadores.

