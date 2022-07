VIDEO: Influencer colombiano en la mira del ICBF por supuesto maltrato a su hija; ya puso la cara

Carlos Feria, un influencer colombiano, nuevamente despertó polémica en redes sociales luego de que una psicóloga denunciara a través de su cuenta de Instagram supuestos malos tratos a su hija Salomé; la profesional cuestionó algunos contenidos en los que aparece la pequeña.

En las imágenes publicadas por @ser.mental se recopilan diferentes bromas del joven a la niña, entre ellas, escupirle en la boca, gritarle y hasta hacerle sentir menos; todas en complicidad con la madre.

"La figura parental del niño es sumamente importante en su desarrollo. Eres de adulto lo que hacen contigo en tu niñez", describe la denuncia.

La publicación tuvo tanta repercusión en redes sociales que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reaccionó haciendo una solicitud con urgencia.

"Buenos días. Solicitamos la ciudad y ubicación de los padres de familia de la menor de edad. Gracias", comentaron desde la institución.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que Feria se enfrenta a este tipo de denuncias, pues hace algunas semanas se filtró un video en el que supuestamente agrede a su esposa con un fuerte empujón y frente a su hija; él finalmente salió a ofrecer disculpas y a aclarar la situación junto a su pareja.

Tras la viralización del contenido masivamente este 14 de julio y la solicitud del ICBF, Carlos Feria salió a 'poner la cara'.

A través de sus historias de Instagram, el joven adjuntó mensaje enviado al ICBF en el que se puso a su disposición.

"Me comunico con ustedes para que puedan contactarse con nosotros. Les dejo mi número personal para ponernos en contacto y hablar sobre todo lo que está pasando", escribió el influencer.

La situación ha generado indignación en redes sociales, pues según algunos usuarios se evidencia que la pareja se estaría aprovechando de la imagen de la niña para bromas que monetizan sus redes sociales; otros aplaudieron el seguimiento, la pronta reacción del ICBF y esperan que se tomen las medidas correspondientes.

"Maravilloso me parece! Que tomen medidas ante los malos tratos de este tipo tanto a su esposa como a su hija, y no sé qué les pasa por la cabeza a la gente que lo sigue", "si la mamá permite y normaliza el maltrato hacia ella misma, pero con la niña?? Y lo celebra… Está muy tostada esa mujer", "este es un tipo maltratador, no hay duda", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @rechismes.