En las últimas horas una denuncia encendió las alarmas en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, luego de que se dieran a conocer imágenes de un hombre que estaría atacando a personas al azar y sin mediar palabra; las autoridades lo buscan.

Residentes del sector y los bogotanos en general están atemorizados por los ataques desmedidos de este hombre, que ya ha agredido no solo a transeúntes, sino también a conductores de carros y motocicletas.

Juan Sebastián Angulo, una de sus víctimas, quien se encontraba trotando por el barrio, recibió una herida en la cara y tuvo que ser sometido a una operación. Incluso, estuvo a poco de perder parte de la movilidad en un parte del rostro.

“Esto sucede el lunes 31 de julio. Salgo de mi casa a las 5:30 a.m. y una cuadra antes de llegar a la carrera novena me encuentro con este tipo, yo lo veo y se me hace común y corriente. Yo sigo mi camino y justo cuando nos encontramos los dos el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar, a ver si el tipo sigue corriendo o qué hace, pero él sigue caminando normal”, contó Juan Sebastián Angulo.

"Pensé que no era tan grave, pero estaba muy profunda la herida. Yo llamo a mi mamá, nos vamos de una a urgencias y ahí nos dicen que hay que hacer operación", añadió la víctima, quien explicó que el agresor, pese al ataque, siguió su camino caminando con normalidad.

Aunque en cámara han sido captados varios ataques, hasta el momento solo se conoce la denuncia de Juan Sebastián. Así mismo se desconoce cualquier tipo de pronunciación por parte de las autoridades. Se espera que el hombre sea buscado en las próximas horas.

