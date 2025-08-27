Día del Adulto Mayor: Mensajes especiales para enviar a abuelitos y viejitos conocidos

El calendario marca fechas diversas para honrar a los abuelos y adultos mayores, un reflejo de la universalidad de su amor y legado. Mientras en México, el Día del Abuelo se celebra cada 28 de agosto, otros países como Colombia lo hacen el cuarto domingo de agosto, Argentina el tercer domingo del mismo mes, y Chile en diferentes días de octubre.

Puedes leer: ¡Atención pensionados! Si cumples estos requisitos te salvas de declarar renta

En Perú, el 26 de agosto se conmemora el Día de la Persona Adulta Mayor, una jornada para reconocer su experiencia, legado y derechos, así como el valioso rol que desempeñan como transmisores de historia, cultura y valores. No importa la fecha exacta; lo esencial es dedicar un momento para agradecer y reconocer a estas figuras fundamentales.



Nuestros abuelos son verdaderas enciclopedias andantes, portadores de un cúmulo de conocimientos y experiencias forjadas a lo largo de la vida. Su sabiduría, esfuerzo, sacrificio y bondad son irremplazables y constituyen el tesoro más grande que nos han legado, especialmente al moldearnos como personas de fe.

Son la base de la familia, encargados de transmitir enseñanzas y de regalar momentos de alegría a sus nietos. Aunque hayan superado su tiempo productivo, su valía y su papel protagónico en nuestra sociedad son innegables e insustituibles.

Las arrugas en su rostro no son sino medallas de amor incondicional. Su paciencia, ternura y el vínculo indestructible que crean con la familia son un regalo preciado. Nos ofrecen un refugio de paz y amor en cada abrazo, y actúan como ángeles que nos enseñan a volar con los pies en la tierra.

Son los guardianes de nuestros recuerdos más felices y los arquitectos de nuestras historias, una guía amorosa y constante que da vida a nuestras raíces y nos inspira a seguir adelante.

Publicidad

Puedes leer: Esta es la fecha exacta en que Colpensiones hará los giros pensionales; lo que debes saber

La celebración de este día es una oportunidad perfecta para reconfirmarles su valor, incluirlos en nuestras vidas, escucharlos con atención, ofrecerles un abrazo y compartir tiempo de calidad.

Publicidad

Para aquellos que viven lejos o buscan un detalle para complementar un regalo, un mensaje por redes sociales como WhatsApp puede ser una excelente manera de expresar gratitud.

Getty

Mensajes para enviarle a tu abuelo el día del adulto mayor

Aquí te presentamos algunas ideas para comunicar todo tu cariño y admiración:



En definitiva, este día nos invita a recordar que el amor de nuestros abuelos es un regalo invaluable. Expresarles cuánto significan para nosotros, ya sea con palabras, un abrazo o tiempo compartido, es el mejor tributo que podemos ofrecer a estos seres excepcionales que son el corazón de nuestras familias.