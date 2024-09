Ambicioso plan de subsidios de vivienda; así puedes recibir hasta $39 millones

Adquirir una vivienda en Colombia puede ser un desafío monumental para muchos ciudadanos.

Según el DANE, más del 40 % de la población se encuentra en situación de arriendo o subarriendo, una realidad que subraya las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para acceder a un hogar propio.

Las tasas de interés elevadas y las barreras para obtener créditos hipotecarios contribuyen a este panorama. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá está tomando medidas decisivas para cambiar esta situación a través de su nuevo plan de subsidios de vivienda.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció en Noticias Caracol el programa ‘Mi Casa en Bogotá’, una iniciativa destinada a ofrecer hasta 75,000 soluciones habitacionales con una inversión de más de 970 mil millones de pesos.

Este ambicioso plan incluye seis programas de subsidios diseñados para facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos bogotanos.

Uno de los componentes clave del plan es el programa ‘Oferta Preferente’, que otorga subsidios de hasta 39 millones de pesos para la compra de viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP).

Este subsidio está disponible para dos mil hogares en el año 2024, y está orientado a quienes buscan adquirir una vivienda en los próximos 18 meses.

La estrategia implica que los beneficiarios ahorren previamente, se inscriban en el programa y, una vez adjudicado el subsidio, puedan utilizarlo para la compra de su vivienda.

Además, el programa ‘Reactiva tu compra, reactiva tu hogar’ está destinado a aquellos que ya están en proceso de adquisición de una vivienda VIS o VIP, mientras que el subsidio para el arriendo ofrece hasta 780,000 pesos mensuales durante un año para liberar recursos que faciliten el ahorro para la cuota inicial de una nueva vivienda.

Este subsidio se pagará directamente al arrendatario, con un mecanismo de vigilancia para asegurar que el dinero sea utilizado adecuadamente para el ahorro.

Otro elemento importante del plan es el programa ‘Ahorro para mi casa’, que se implementará en diciembre de 2024.

Este programa está dirigido a personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos legales vigentes y tiene como objetivo ayudar a quienes actualmente viven en arriendo a empezar a ahorrar para la compra de su propia vivienda.

Los requisitos para acceder a estos subsidios incluyen ser mayor de edad, tener ingresos que no superen los cuatro salarios mínimos, no ser propietario de otra vivienda y no haber recibido subsidios anteriormente.

Además, se deben cumplir los criterios específicos de cada programa, como tener un cierre financiero para ‘Oferta Preferente’.

Los interesados en el programa pueden visitar el sitio web dela Secretaría de Hábitatpara obtener más información y participar en las ferias de vivienda y convocatorias disponibles.

Con estas iniciativas, la Alcaldía de Bogotá no solo busca aliviar la carga financiera de los hogares que actualmente viven en arriendo, sino también estimular el mercado de la construcción y contribuir al desarrollo de la ciudad.

