Así puedes saber si eres jurado de votación este 26 de octubre; paso a paso

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, se llevará a cabo una nueva jornada democrática con la realización de las consultas internas e interpartidistas de partidos, movimientos y grupos políticos. A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026.

Situación por la cual, la Registraduría Nacional del Estado Civil está comenzando a seleccionar los jurados de votación, quienes son fundamentales para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de este proceso electoral, debido a que es una responsabilidad cívica.

¿Cómo puedo saber si fui escogido como jurado de votación?

La Registraduría Nacional ya habilitó la plataforma oficial para que los ciudadanos verifiquen su designación. Tanto es así que tiene que seguir una serie de pasos, para conocer si fue seleccionado en esta tarea:



1. Acceso al Portal Oficial: Debe ingresar desde un computador o dispositivo móvil al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



2. Diríjase a la Sección Específica: Dentro del portal, localice y diríjase a la sección denominada “Consulta de Jurados de Votación”.

3. Introduzca su Identificación: Digite su número de cédula o documento de identidad.

4. Revise los resultados: Una vez ingresado el dato, revise los resultados respectivos.

5. Información de Designación: En caso de aparecer seleccionado, el sistema le indicará inmediatamente el puesto, la mesa, la ubicación y el rol específico que le ha sido asignado para la jornada.

Por otro lado, la Registraduría dispuso de un enlace especial para quienes fueron designados como jurados atípicos; estos son aquellos que participan en mesas o zonas con condiciones logísticas particulares. De igual forma, la entidad recomienda asistir a las capacitaciones previas sobre las funciones a desempeñar ese día.

¿Cuáles son las tareas de un jurado de votación?

El rol del jurado de votación tiene una gran responsabilidad y debe permanecer en la mesa y el punto de votación entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Entre las principales tareas que deben cumplir se encuentran:

• La verificación de la identidad de los votantes.

• La entrega de las tarjetas electorales.

• La supervisión continua del desarrollo de la votación en cada mesa.

• La ejecución del conteo manual de los sufragios.

• El diligenciamiento de los formularios E-14, que son donde se registran los resultados oficiales de la mesa.

• La firma de las actas y la entrega adecuada del material electoral a las autoridades competentes al finalizar la jornada.