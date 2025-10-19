Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: KARINA GARCÍA Y SU MEJORES 'KARINAZOS'
PALABRAS DE YINA CALDERÓN
LA ÚLTIMA TRANSMISIÓN EN VIVO DE BABY DEMONI
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Así puedes saber si eres jurado de votación este 26 de octubre; paso a paso

Así puedes saber si eres jurado de votación este 26 de octubre; paso a paso

El próximo 26 de octubre se llevará a cabo una nueva jornada electoral en Colombia. Consulta aquí si fuiste designado como jurado de votación.

Así puedes saber si eres jurado de votación este 26 de octubre; paso a paso
Así puedes saber si eres jurado de votación este 26 de octubre; paso a paso, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de Alcaldía de Bogotá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de oct, 2025