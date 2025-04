Bancolombia anuncia suspensión de su app: fechas y recomendaciones para que no te vares

Bancolombia, el banco privado más grande de Colombia, emitió una nueva alerta para sus más de 24 millones de usuarios, sus servicios digitales estarán fuera de operación durante varias jornadas por mantenimiento programado.

La entidad, reconocida por su amplia cobertura en el país y su constante apuesta por la modernización, interrumpirá temporalmente el acceso a su app y página web, afectando las operaciones digitales de millones de clientes.

Fechas y horarios de la suspensión digital de Bancolombia

La primera interrupción de los servicios digitales de Bancolombia se llevará a cabo en la madrugada del jueves 24 y viernes 25 de abril, entre las 12:00 a.m. y las 3:00 a.m. Durante ese lapso no será posible consultar saldos, hacer transferencias, avances ni pagos desde la app ni desde la Sucursal Virtual Personas.

Un segundo corte se realizará desde las 11:00 p.m. del sábado 27 de abril hasta las 4:00 a.m. del domingo 28. Esta ventana nocturna fue seleccionada estratégicamente para impactar lo menos posible a los usuarios activos.

Bancolombia tendrá cambio grande en su aplicación, imagen de referencia Foto; X @30minutosdeeconomia

¿Qué servicios de Bancolombia seguirán funcionando?

A pesar de las restricciones digitales, Bancolombia confirmó que:



Los cajeros automáticos seguirán operando normalmente.

Las transacciones con tarjetas débito o crédito funcionarán sin problema en comercios físicos.

Corresponsales bancarios y sucursales estarán habilitados para ciertos trámites presenciales.

La app empresarial y Nequi no se verán afectados, ya que operan en ecosistemas separados.

¿Por qué la entidad bancaria realiza este mantenimiento?

Según Bancolombia, estas pausas programadas hacen parte de un proceso de mejora tecnológica que busca garantizar una experiencia más ágil, segura y eficiente para los usuarios. “Estos trabajos preventivos son esenciales para mantener la estabilidad del sistema y prevenir fallas mayores” , afirmó la entidad en un comunicado.

Una vocera de la entidad, señaló que estos mantenimientos, aunque molestos para algunos, son necesarios: “El entorno digital bancario requiere constantes ajustes para mantenerse robusto y evitar vulnerabilidades”.

Recomendaciones para evitar contratiempos con Bancolombia

Para que esta suspensión no afecte tus finanzas personales, ten en cuenta lo siguiente:



Anticipa tus movimientos: No dejes pagos ni transferencias para último minuto.

Ten efectivo disponible: Puede ser útil para imprevistos durante los cortes.

Activa notificaciones del banco: Así estarás al tanto de cuándo se restablecen los servicios.

Guarda comprobantes previos: Pueden ser útiles en caso de reclamos.

Usa canales alternativos: Si tienes acceso a otras entidades o billeteras digitales, úsalas como respaldo.

No compartas tus datos: Durante estas pausas aumentan los fraudes; mantén tus claves y códigos protegidos.

En definitiva, esta suspensión no es motivo de alarma, sino una oportunidad para reforzar hábitos financieros responsables. Con buena planeación, los usuarios pueden seguir disfrutando del respaldo y cobertura de una de las entidades más sólidas de Colombia.