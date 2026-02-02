Davivienda anuncia cierre y ajustes en oficinas que afectarán atención a clientes

Davivienda, uno de los bancos más grandes de Colombia, informó que en los próximos días cerrará varias oficinas físicas y ajustará los horarios de atención en otras, lo que impactará la atención presencial de clientes en distintas regiones del país.

Estas modificaciones hacen necesario que usuarios y personas que planean realizar trámites en sucursales lo hagan con anticipación para evitar inconvenientes.

¿Cuándo cerrarán las oficinas Davivienda en Barranquilla?

Según el anuncio oficial, algunas oficinas de Davivienda dejarán de operar definitivamente, lo que significa que quienes buscaban atención en esos puntos no podrán hacerlo en el futuro cercano.



Este tipo de cierre podría afectar a un gran número de clientes si no revisan previamente si su sucursal habitual permanecerá abierta o habrá sido incluida en la lista de oficinas a cerrar.



Además de los cierres permanentes, Davivienda detalló que ciertas oficinas tendrán cambios temporales en sus horarios de atención. Por ejemplo, en el contexto de eventos próximos como el Carnaval de Barranquilla, la entidad informó que la atención presencial no se realizará en fechas específicas programadas.

¿Estarán cerradas las Oficinas DAVIbank por Carnaval de Barranquilla?

Seis oficinas de DAVIbank, una marca integrada al grupo Davivienda, no atenderán al público durante los siguientes días:



Lunes 16 de febrero.

Martes 17 de febrero.

Oficinas afectadas:



Barranquilla Americano – Carrera 38 No. 74‑179.

– Carrera 38 No. 74‑179. Barranquilla Buenavista – Calle 99 No. 52‑79, Centro Comercial Buenavista II, piso 2.

– Calle 99 No. 52‑79, Centro Comercial Buenavista II, piso 2. Barranquilla Calle 84 – Calle 84 No. 49C‑76.

– Calle 84 No. 49C‑76. Barranquilla Calle 93 – Calle 93 No. 45B‑25.

– Calle 93 No. 45B‑25. Barranquilla Centro – Calle 38 No. 43‑124.

– Calle 38 No. 43‑124. Barranquilla Prado – Calle 74 No. 53‑13.

Se recomienda que los usuarios adelanten sus diligencias si tenían planeado realizar trámites presenciales en esas fechas.

Los cierres y cambios de horario se dan en un momento en que muchas personas todavía prefieren acudir a las oficinas físicas para realizar movimientos bancarios, solicitar créditos, retirar dinero en efectivo o hacer otros trámites que requieren atención directa del personal.

Por eso, el banco hizo un llamado a que los clientes consulten la información oficial o se comuniquen con su sucursal antes de desplazarse hasta las instalaciones.

Aunque las oficinas físicas son importantes, también existen canales alternativos que se mantienen disponibles incluso cuando las sucursales no operan.

Davivienda permite a sus usuarios realizar operaciones a través de sus plataformas digitales, como la banca móvil, la página web y los cajeros automáticos, los cuales continúan funcionando con normalidad.

El banco ha insistido en que estos ajustes en la atención presencial buscan optimizar el servicio en función de la demanda y las necesidades operativas en diferentes zonas del país.

Sin embargo, usuarios que dependen principalmente de las oficinas físicas han mostrado preocupación por cómo estos cambios podrían afectar el acceso a servicios básicos, especialmente en áreas donde las sucursales son pocas y están lejos de otras alternativas.

Para quienes deseen hacer consultas sobre el estado de una sucursal específica, horarios actualizados o alternativas disponibles, se recomienda consultar directamente con Davivienda o revisar las comunicaciones oficiales del banco antes de dirigirse a una oficina.

