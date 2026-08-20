Factura de la luz llegará con cobro extra si no cumples con esta condición; así funciona

A partir del 15 de agosto de 2026, la forma en la que consumes energía en tu hogar tendrá un impacto directo y muy serio en tu bolsillo.

Si eres de los que acostumbra dejar las luces encendidas o abusa del uso de electrodomésticos, podrías enfrentarte a un fuerte incremento en tu próxima factura de energía eléctrica.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la Resolución 101 120 de 2026, ha puesto en marcha un programa transitorio de incentivos monetarios con el que busca hacerle frente a la "estrechez energética" y mitigar los riesgos en el suministro eléctrico causados por la baja hidrología en el país.



Esta iniciativa impactará de manera directa a gran parte de los más de 17 millones de hogares colombianos que cuentan con cobertura de energía eléctrica.

¿Cómo funciona el nuevo castigo por alto consumo de energía en Colombia?

Para entender cómo se calculará el cobro de tu factura de luz, primero debes saber que la CREG te asignará una "meta individual diaria de consumo".

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Las empresas comercializadoras de energía calcularán esta meta tomando como referencia la mediana de tus consumos promedio diarios de energía activa facturados durante los 12 meses anteriores a la vigencia de la resolución.

Podrás ver reflejado este dato de consumo individual a partir de tu recibo del mes de septiembre de 2026.

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Una vez establecida tu meta, el consumo que registres mensualmente te ubicará en una de las tres categorías de cobro diseñadas para este esquema diferencial:

Usuarios con consumo excedente (castigo monetario): Si tu consumo facturado supera el 110 % de tu meta individual diaria, se te aplicará un cobro extra o recargo en tu factura de luz por ese excedente. Usuarios dentro de la banda neutral (sin variaciones): Si logras mantener tu consumo facturado entre el 90 % y el 110 % de tu meta, no tendrás que pagar recargos adicionales, pero tampoco recibirás beneficios económicos. Usuarios con ahorro reconocido (beneficio monetario): Si logras reducir tu consumo facturado por debajo del 90 % de tu meta diaria, se te reconocerá un beneficio económico en tu factura.

¿De dónde sale el dinero para premiar a quienes ahorran?

Todos los recursos adicionales recaudados a través de los cobros a los usuarios que consumieron en exceso se acumularán en una bolsa especial administrada por cada comercializadora de energía (como EPM o Enel) y se distribuirán exclusivamente entre los usuarios que cumplieron con la reducción de su consumo.

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¿Quiénes están exentos de pagar de más en el recibo de la luz?

Aunque la medida tiene un carácter de aplicación automática para la gran mayoría de los usuarios regulados del país, la CREG ha establecido excepciones muy claras.

No se aplicarán estas penalizaciones por consumo excedente en los siguientes casos:

Usuarios cuyo consumo de energía se determine mediante procesos diferentes a la lectura de un medidor tradicional.

Hogares que cuenten con sistemas de medición prepago para el servicio de energía eléctrica.

Usuarios que tengan suspendido de manera temporal el servicio público domiciliario de energía.

Instituciones de alta importancia social como centros de salud, establecimientos educativos, centros asistenciales y de cuidado, organismos dedicados a la atención de emergencias y desastres, entidades de seguridad y orden público, y establecimientos penitenciarios o de detención.

Inmuebles o instalaciones pertenecientes a entidades públicas de orden nacional o territorial (usuarios oficiales). Aunque no se les aplicará el esquema diferencial de cobros, las autoridades les realizarán un seguimiento estricto a su comportamiento de consumo.

Usuarios para los cuales sea físicamente imposible determinar la meta individual diaria o asignar una meta de referencia antes o durante el desarrollo del programa.

Usuarios AGPE que apliquen créditos de energía, así como aquellos integrados en Comunidades Energéticas.

Adicionalmente, el programa aclara que los recargos no se aplicarán a los cobros correspondientes al servicio de alumbrado público.

Por último, ante la emergencia nacional ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, la CREG se encuentra evaluando la posibilidad de exonerar de la aplicación de esta medida a todas aquellas viviendas que resultaron afectadas por el desastre natural.

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¿Cuánto tiempo durará esta medida de ahorro obligatorio en Colombia?

Este esquema excepcional y autofinanciado comenzó a regir oficialmente el 15 de agosto de 2026. En un principio, el programa transitorio de incentivos y cobros diferenciales se aplicará durante un periodo inicial de seis meses.

Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas cuenta con la potestad reglamentaria para extender la vigencia del programa hasta por 12 meses si las condiciones de estrechez o baja hidrología lo hacen necesario.

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Por esta razón, adoptar hábitos eficientes de consumo de electricidad en tu hogar no solo te evitará dolores de cabeza inmediatos, sino que te ayudará a cuidar tu economía familiar a mediano plazo.