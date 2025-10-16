Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
HASSAM HOSPITALIZADO
SUBSIDIO AMAS DE CASA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / La obligación poco conocida sobre la licencia de conducción que impacta a jóvenes

La obligación poco conocida sobre la licencia de conducción que impacta a jóvenes

Los jóvenes en Colombia con licencia de conducción deben cumplir un requisito obligatorio para mantener su pase vigente.

La obligación poco conocida sobre la licencia de conducción que impacta a jóvenes
La obligación poco conocida sobre la licencia de conducción que impacta a jóvenes, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Alcaldía de Bogotá y realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025