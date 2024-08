Usuarios frecuentes de Nequi deberían realizar trámite legal

Si eres de los que usan Nequi para mover su dinero y hacer transacciones en el día a día, hay algo importante que debes tener en cuenta. Esta plataforma, que ha facilitado la vida de miles de colombianos al permitirles manejar su plata desde el celular, también trae consigo una responsabilidad legal que no puedes ignorar.

Así que si en 2023 realizaste transferencias o recibiste más de $59.377.000 a través de Nequi, es momento de que te prepares para cumplir con tus obligaciones fiscales.

Nequi, el banco digital, ha revolucionado la forma en que muchos acceden a servicios financieros. Sin necesidad de pisar una sucursal bancaria, puedes abrir una cuenta, enviar y recibir dinero, pagar tus facturas e incluso hacer recargas a tu celular.

Solo necesitas tu número de celular y tu cédula de ciudadanía para registrarte en la app y empezar a disfrutar de todas sus ventajas. Es 100% online y completamente gratuito, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes prefieren la comodidad de manejar sus finanzas desde la palma de su mano.

Pero con todo lo bueno, siempre hay que estar atento a los detalles. Según la normativa vigente en Colombia, si usaste Nequi para mover más de $59.377.000 durante 2023, estás obligado a presentar tu declaración de renta.

Y no solo eso: si tu patrimonio al finalizar el año fue mayor a $190.854.000, o si tus gastos durante el mismo periodo superaron los $59.377.000, también tendrás que cumplir con este trámite.

Nequi, consciente de la importancia de este proceso, ha puesto a disposición de sus usuarios una herramienta que facilita todo.

Puedes descargar fácilmente el certificado de retención en la fuente desde la aplicación, un documento esencial para que puedas declarar tu renta sin contratiempos. Este certificado es una pieza clave para cumplir con tus obligaciones fiscales y evitar sanciones.

¿Qué pasa si no declaro renta?

Y es que, si decides no presentar tu declaración de renta, debes saber que las consecuencias pueden ser costosas. La sanción por no declarar a tiempo equivale al 5% de tu impuesto a cargo, y esta cifra aumenta con cada mes o fracción de mes que pase desde la fecha límite de vencimiento hasta el día en que finalmente presentes la declaración.

Así que, si eres usuario frecuente de Nequi y tus transacciones del año pasado superan los montos mencionados, no te arriesgues. Asegúrate de realizar el trámite correspondiente y evita dolores de cabeza.

Nequi ha hecho que todo sea más sencillo, pero cumplir con tus obligaciones es algo que no puedes dejar pasar. ¡Descarga tu certificado y mantente al día con la Dian!

