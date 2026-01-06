La verdadera razón por la que se celebra el día de Reyes Magos cada 6 de enero

El 6 de enero no es una fecha elegida al azar; es el epicentro de una celebración que une continentes y siglos de historia en torno a la figura de tres hombres que, guiados por el cosmos, cambiaron el rumbo de la narrativa religiosa.

El origen de esta festividad se encuentra en las páginas del Evangelio de San Mateo, aunque la historia que conocemos hoy ha evolucionado drásticamente a lo largo de los siglos.

En el relato bíblico original, se describe a unos "magos" —término que en la antigüedad se utilizaba para designar a personas con conocimientos especiales en los astros— que emprendieron un viaje siguiendo una estrella desde Oriente hasta Jerusalén.



Sin embargo, hay detalles que podrían sorprender al lector moderno: la Biblia no especifica que fueran tres, ni menciona que fueran reyes, y mucho menos revela sus nombres. La tradición de que eran tres se consolidó debido a la cantidad de obsequios entregados: oro, incienso y mirra.

Estos regalos no eran casuales; el oro simbolizaba la realeza, el incienso la divinidad y la mirra el sacrificio. Fue hasta el siglo VI, en un mosaico de la basílica de San Apolinar el Nuevo en Italia, donde aparecieron por primera vez los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.

¿Por qué celebran el 6 de enero el día de Reyes Magos?

La elección del 6 de enero está intrínsecamente ligada al concepto de la Epifanía, una palabra de origen cristiano que significa "manifestación". En este contexto, la Iglesia conmemora el momento en que Jesús se dio a conocer ante la humanidad, representada por los sabios extranjeros que llegaron a Belén.

Este encuentro no estuvo exento de peligro. Según las fuentes, el rey Herodes, temeroso de ser destronado por el "próximo rey de los judíos", intentó utilizar a los magos para localizar al niño.

No obstante, tras recibir un mensaje en sueños sobre las intenciones de Herodes, los sabios optaron por un camino alternativo para regresar a sus tierras, protegiendo así el paradero de la sagrada familia.

Con el paso del tiempo, la conmemoración se expandió por Europa y América Latina, adaptándose a las costumbres locales. Hoy en día, la celebración es un mosaico de rituales:

En España, las cabalgatas son eventos masivos que simulan el recorrido de los magos, siendo la de Alcoy la más antigua registrada (1866). La entrega de juguetes a los niños funciona como una representación de los dones que recibió el Niño Jesús.

siendo la de Alcoy la más antigua registrada (1866). La entrega de juguetes a los niños funciona como una representación de los dones que recibió el Niño Jesús. Este pan dulce, con su característica forma de corona y adornos de fruta, tiene un origen curioso que se remonta a los romanos. Durante las fiestas saturnales, se escondía una moneda en un dulce; quien la encontraba era nombrado "rey por un día".

En territorio mexicano, encontrar la figura del "Niño Dios" dentro de la rosca no solo es cuestión de suerte, sino que implica el compromiso de invitar tamales el 2 de febrero, durante el Día de la Candelaria.

Incluso la identidad de los reyes fue reinterpretada para abrazar la diversidad global: Melchor pasó a representar a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África, simbolizando que el mensaje de la Navidad llegaba a todos los rincones del mundo conocido en la Edad Media.

