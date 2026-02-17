Cine a $8.000 en Colombia: las dos fechas en que aplica y salas disponibles

Prepara las crispetas y busca tu mejor ángulo, porque si eres de los que espera el momento perfecto para ver ese estreno que tanto te llama la atención sin que tu bolsillo sufra, ese momento ha llegado.

La Fiesta del Cine en Colombia regresa este 19 y 20 de febrero de 2026 con una oferta que parece de otro mundo: entradas desde tan solo $8.000 pesos.

Si piensas que este descuento es solo para las sillas del rincón o funciones en horarios extraños, te equivocas.



Esta iniciativa nacional busca que tú y miles de espectadores más vuelvan a sentir la magia de la pantalla gigante sin restricciones de horario.

Es tu oportunidad de vivir la experiencia completa en las cadenas más grandes del país: Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, CineproX, Royal Films, CineLand y Procinal.

No solo se trata de las salas tradicionales en 2D. Si lo tuyo es la tecnología de punta, te cuento que la promoción se extiende a formatos que normalmente te harían pensarlo dos veces. Podrás acceder a experiencias en IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas.

Precios de cine en febrero tras la Fiesta del Cine

En salas como las de Royal Films, la boletería para formatos VIP y 4D tendrá un valor de apenas $10.000, manteniendo los $8.000 para el formato estándar.

Por su parte, Cinépolis también se une a la tendencia ofreciendo tarifas de $10.000 para sus salas Macro XE, Junior, VIP y 4XD. Básicamente, por lo que te cuesta un café, podrías estar sentado en la mejor silla de la ciudad viendo una superproducción.

¿Qué puedes ver durante la Fiesta del Cine?

La variedad es el plato fuerte. Durante estos dos días de fiesta, tendrás a tu disposición títulos que van desde grandes regresos hasta estrenos que están dando de qué hablar.

Entre las opciones que mencionan las fuentes, podrías encontrarte con obras como Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Cumbres Borrascosas, Goat, El Sonido de la Muerte, La Empleada, Avatar: Fuego y Cenizas, Hamnet o Marty Supremo.

Recuerda que la disponibilidad de estas películas puede variar según el complejo que elijas y la ciudad donde te encuentres, así que lo ideal es que revises las páginas oficiales para asegurar tu cupo.

Asegura tu entrada: la preventa es clave Si no quieres quedarte fuera, tienes que ser rápido. La industria ha notado un crecimiento importante, con cerca de 49,6 millones de espectadores registrados en 2024, y aunque todavía no alcanzamos el récord de 2019 de 73 millones, la fiebre por el séptimo arte está más viva que nunca.

Por eso, cadenas como Royal Films ya habilitaron su preventa desde el 17 de febrero a las 3:00 p.m., tanto en canales digitales como físicos.

No hay excusas. Ya sea que prefieras la acción intensa o los dramas más profundos, la Fiesta del Cine es el pretexto ideal para llenar las salas. Solo elige tu película, tu formato favorito y prepárate para disfrutar de la gran pantalla por un precio que no se repetirá pronto.

