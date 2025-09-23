Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
NÚMEROS DE SUERTE LOS SIMPSON
ÚLTIMA FOTO B KING Y REGIO CLOWN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Andrea Guzmán explicó cómo lidia con los comentarios negativos en redes sociales

Andrea Guzmán explicó cómo lidia con los comentarios negativos en redes sociales

La estrella colombiana Andrea Guzmán compartió cómo lidia con los comentarios negativos en redes sociales y aseguró que no le afectan las críticas.