Andrea Guzmán explicó cómo lidia con los comentarios negativos en redes sociales

Andrea Guzmán no solo triunfa en la televisión con su papel de Marita, la madrastra malvada en La Influencer, por lo cual, pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde se refirió a muchos temas, pero en especial a su relación con las redes sociales. Ella mencionó que es una usuaria activa, aunque prefiere Instagram a TikTok, red que considera más para "jovencitos".

Sin embargo, durante un apartado de la entrevista, Andrea Guzmán compartió una reflexión sobre el uso de las redes sociales, donde explicó que no siempre son generosas y, a veces, son "bastante crueles", además que estas no lo dejan envejecer a uno, sino ya genera muchos comentarios negativos sobre la persona.

La actriz confesó que los comentarios más feos y que la han dejado indignada giran "a raíz de la apariencia". Enfatiza la crueldad hacia las mujeres respecto al tema de que "no se nos permite envejecer", por lo cual Andrea Guzmán confesó durante la entrevista su manera para enfrentarse a los ‘haters’.

¿Cómo enfrenta Andrea Guzmán los comentarios negativos en redes?

Andrea Guzmán confesó que recibe mensajes "muy oscuros" como: "Ay, ya está muy cucha para eso". Lo más "loco y raro" es que casi todos estos comentarios negativos provienen de otras mujeres, hecho que le genera tristeza y explicó que va a revisar el perfil de la persona y no tiene un buen aspecto físico.

Frente a la crítica y el ataque, Andrea reveló que tiene una estrategia de manejo de redes sociales clara y efectiva: el bloqueo.

Ella comentó que ve sus redes como su "casa". Si abre las puertas para que la gente visite su espacio y alguien viene a insultar o "se vomita en el tapete," simplemente lo bloquea. La actriz no se desgasta respondiendo ni perdiendo el tiempo, cerrándole la puerta para siempre al hater, para que no vuelva a molestar.

Gracias a esta actitud profesional, la actriz logró tener grandes momentos donde marcó con sus diferentes personajes en el trabajo. Recordó la icónica escena viral de La Gloria de Lucho con Enrique Carriazo, donde este le dice: "Hágame el amor". Recuerda que tuvo que contener la risa para que la escena saliera bien, demostrando el profesionalismo necesario para triunfar.

Cabe destacar que Andrea seguirá participando en reconocidas series de televisión donde en esta ocasión le hace "la vida imposible a la protagonista" en la última novela, previamente mencionada.

