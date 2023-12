Claudia López reconoce que dejó en visto a Karol G cuando le propuso hacer algo por Bogotá

Karol G le dio a los colombianos un super regalo de navidad adelantado a todos los colombianos con su 'Mañana será bonito fest'. Un concierto, que estuvo cargado de sorpresas y momentos que quienes asistieron probablemente jamás borrarán de su memoria. Medellín, ciudad natal de 'la bichota', fue el escenario elegido por todo su crew, para cerrar un año de logros con broche de oro, y efectivamente así lo fue.

Sin embargo, es probable que este gran festival también hubiese podido llevarse a cabo en Bogotá. No obstante, todo parece indicar que un pequeño descache de la alcaldesa Claudia López lo impidió.

En una entrevista publicada en el canal de Youtube de la periodista española Eva Rey, en la cual estaba presente Claudia López y su pareja Angélica Lozano, la lideresa confesó que había pasado el 'oso' de su vida con la hermana de Karol G, quien al parecer en representación de la artista la estuvo buscando para contarle unas ideas que intérprete de 'Mientras me curo del cora' tenía para realizar en Bogotá.

Publicidad



El hecho ocurrió hace más de un año cuando López asistió a uno de los conciertos que Karol G realizó en la capital del país, exactamente en el Movistar Arena, donde se acercó a su camerino para saludarla. Estando ahí se enteró que la artista no estaba, pero sí su padre, y su hermana quien al entablar una conversación con ella le reveló que tenía su número de whatsapp pues hace un buen tiempo le había escrito.

La alcaldesa un poco escéptica, empezó a buscar el número y se dio cuenta que efectivamente sí tenía un mensaje de Karol G, el cual ella había dejado en visto.

"Yo decía Dios mío, trágame tierra, o sea esto no me puede estar pasando. No puede ser que yo no había visto este mensaje que tengo aquí guardado hace seis meses" anotó la alcaldesa quien en diferentes ocasiones se ha declarado una fan enamorada de la artista, por lo que se lamenta no haberle contestado.

Publicidad

@desnudateconeva Cuando eres la alcaldesa, tu amor platónico Karol G y quieres que t busque… otra vez 😳😈😍 #publicidad @informandomecol @Claudia López @Angélica Lozano Correa ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

Te puede interesar: