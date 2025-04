El día que Hernán Orjuela demandó a Luis Miguel: “Se fue sin pagarle a nadie”

El reconocido presentador colombiano Hernán Orjuela rompió el silencio sobre un episodio poco conocido, pero polémico, que lo enfrentó legalmente con una de las figuras más icónicas de la música latina Luis Miguel .

En una entrevista reciente, Orjuela relató los hechos que lo llevaron a demandar al cantante mexicano, un episodio que incluso le impidió al 'Sol de México' volver a pisar suelo colombiano durante varios años.

Todo ocurrió en los años noventa, cuando Orjuela hizo parte de la organización de un concierto de Luis Miguel en Colombia.

Según explicó, él era representante de los intereses comerciales del evento, mientras que la producción corría por cuenta del equipo del artista. Tras el show, surgieron múltiples inconvenientes con el cumplimiento de compromisos financieros por parte del entorno del cantante.

“Se fueron por la cocina del hotel sin pagarle a nadie” , relató Orjuela. Según su testimonio, los miembros del equipo de Luis Miguel abandonaron el hotel donde se hospedaban en la madrugada, evadiendo el pago de cuentas pendientes y dejando una serie de deudas con proveedores locales.

La indignación fue tal que Orjuela decidió interponer una demanda legal contra el artista.

"Fue una experiencia dolorosa. No lo hice por revancha, lo hice por justicia", afirmó. El proceso se extendió por varios años y, aunque no prosperó a nivel judicial, generó consecuencias para la carrera de Luis Miguel en el país . "Él no podía venir a Colombia. Si llegaba al aeropuerto El Dorado, las autoridades podían detenerlo" , aseguró Orjuela.

Hoy en día, Hernán Orjuela sigue activo en los medios de comunicación, aunque desde una perspectiva diferente. Se dedica a brindar conferencias sobre liderazgo, motivación y emprendimiento, con un enfoque en el crecimiento personal.

También ha estado vinculado a proyectos de formación empresarial , y mantiene presencia en redes sociales compartiendo reflexiones y enseñanzas basadas en su experiencia como comunicador y empresario.

Además del proceso legal, Orjuela confesó que el incidente dejó una marca personal en su carrera. "Luis Miguel era un ídolo, y me dolió que todo terminara así. Pero como productor y empresario, uno tiene que responder" , comentó.

La situación también encendió alarmas sobre la informalidad con la que se manejaban algunos espectáculos internacionales en Colombia durante esa época, donde las garantías para los organizadores y trabajadores locales eran mínimas.

Para Orjuela, este episodio sirvió como una lección sobre la importancia de blindar los contratos y exigir responsabilidad a todos los involucrados en una producción.

