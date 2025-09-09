Él es el novio de Andrea Valdiri que sorprende por parecido a Felipe Saruma, ¿igualitos?

Andrea Valdiri continúa consolidándose como una de las personalidades más influyentes del entretenimiento en Colombia, gracias a su versatilidad como empresaria, bailarina y creadora de contenido digital.

Este 2024 estuvo lleno de novedades para la barranquillera, quien no solo ha seguido trabajando en sus proyectos, sino que también sorprendió a sus seguidores al confirmar su participación en un combate contra Yina Calderón.

El esperado enfrentamiento tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, dentro del evento “Stream Fighters”, que reunirá a varias celebridades en un formato de boxeo de exhibición. Además de este duelo, la noche contará con otras peleas llamativas, como la de Karina García frente a la mexicana Karely Ruiz.



¿Quién es Juan Daniel Sepúlveda, novio de Andrea Valdiri?

La barranquillera confirmó su relación con Juan Daniel Sepúlveda, un empresario paisa del sector cárnico de 35 años, quien cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram. Hasta ahora mantenía su vida en privado, pero todo cambió tras darse a conocer su romance con Andrea Valdiri.

En el ámbito personal, tras su separación de Felipe Saruma a finales de 2023, Valdiri decidió darle una nueva oportunidad al amor y actualmente mantiene una relación con el empresario antioqueño Juan Daniel Sepúlveda. En redes sociales, la pareja se muestra unida y disfruta de diversos planes, dejando claro que viven un buen momento.

Recientemente, Sepúlveda generó revuelo al publicar por primera vez fotos donde muestra su rostro completo, algo que había sido motivo de curiosidad entre los seguidores de Andrea, pues en la mayoría de imágenes anteriores aparecían juntos, pero sin revelar demasiados detalles.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar: mientras muchos lo elogiaron, otros aprovecharon para compararlo con Saruma, asegurando que el creador de contenido santandereano luce más atractivo.

¿Por qué terminaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

Cabe recordar que la relación entre Valdiri y Saruma llegó a su fin en noviembre del año pasado, luego de que la pareja contrajera matrimonio y compartiera momentos muy comentados en redes sociales.

Según explicó Andrea, la separación se dio por diferencias internas y no por rumores de terceros. Por su parte, Felipe confesó tiempo después que el divorcio fue un proceso difícil en lo emocional y físico: “Me casé casi a los 22 y me separé a los 23. Fue duro porque tenía muchos planes que cambiaron de un momento a otro”, expresó en una entrevista.

A pesar de las críticas y las comparaciones, Andrea se muestra feliz con su actual pareja, quien incluso compartió imágenes familiares en las que ella le deja mensajes cariñosos, demostrando que su vida sentimental sigue adelante, sin dejar de lado sus grandes proyectos profesionales.

