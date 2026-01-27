Will Smith casi muere atrapado bajo el hielo en peligrosa grabación en el Polo Norte

El actor Will Smith reveló detalles de una experiencia extrema que vivió en el Polo Norte, donde una grabación en condiciones climáticas adversas derivó en un momento de alto riesgo.

El testimonio fue entregado durante una entrevista concedida en el progama 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', en la que explicó cómo una actividad bajo el hielo estuvo cerca de terminar en tragedia.

Según relató, la situación ocurrió durante una inmersión en aguas congeladas, una práctica que se realizó con acompañamiento técnico y medidas de seguridad debido a las condiciones del entorno.



El Polo Norte presenta temperaturas extremas, capas de hielo de varios metros de espesor y visibilidad limitada, factores que según expertos, convierten cualquier error en un peligro inmediato.

¿Por qué Will Smith dijo que casi muere en el Polo Norte?

Durante el descenso, el actor explicó que todo avanzaba con normalidad hasta que recibió la indicación de regresar antes de lo previsto. En ese momento intentó volver al punto de entrada, pero perdió la referencia visual del orificio por donde debía salir.

Bajo el hielo, la orientación se dificulta debido a la ausencia de puntos claros de referencia y a las formaciones irregulares que se crean en la parte inferior de la capa congelada. Smith relató que, al intentar subir, se encontró con una superficie sólida que bloqueaba el ascenso, lo que generó un momento de confusión y tensión.

La situación se volvió aún más delicada cuando, en medio del estrés, retiró de forma involuntaria su máscara de oxígeno. En un entorno donde la respiración depende completamente del equipo, ese gesto aumentó el riesgo y redujo el margen de maniobra.

Sin embargo, mencionó que, en ese instante, logró concentrarse y recordar las indicaciones de seguridad recibidas antes de la inmersión. Uno de los elementos más importantes fue el cable guía que conecta a los buzos con el punto de salida.

Siguiendo esta línea de seguridad, consiguió reencontrar el camino correcto y recolocar el equipo necesario para iniciar el ascenso. El personal que acompañaba la grabación detectó la emergencia y apoyó la maniobra hasta que logró salir del agua.

Una vez en la superficie, recibió atención preventiva y permaneció bajo supervisión para descartar complicaciones derivadas de la exposición al frío extremo y al esfuerzo físico realizado.

Durante la entrevista, Smith destacó que este hecho dejó en evidencia los peligros reales de trabajar en regiones polares, pues El Polo Norte no solo presenta temperaturas bajo cero, sino también condiciones cambiantes que pueden alterar cualquier planificación en cuestión de segundos.

Además el actor señaló la importancia de visibilizar los riesgos que existen durante grabaciones en zonas remotas, donde las condiciones naturales extremas influyen de forma directa en la seguridad del equipo.

