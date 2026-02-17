Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Daniel Daza advierte a tres signos sobre peligros en 2026: "Su año más difícil"

Daniel Daza advierte a tres signos sobre peligros en 2026: "Su año más difícil"

El astrólogo reveló en La Kalle cuáles son los signos más incompatibles con el año del Caballo, según el horóscopo Chino. Si eres uno de ellos, debes tener mucho cuidado.

Daniel Daza advierte a estos tres signos sobre peligros en 2026: "Su año más difícil"
Daniel Daza advierte a estos tres signos sobre peligros en 2026: "Su año más difícil"
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

No todo es alegría en el horóscopo chino y Daniel Daza llegó a El Klub de La Kalle para recordarnos que la energía del año del Caballo no se lleva bien con todo el mundo.

Si sientes que este año ha empezado con el pie izquierdo, es muy probable que tu signo esté en la lista negra de la incompatibilidad. Presta mucha atención, porque el astrólogo fue muy enfático en quiénes deben andar con cautela extrema.

Puedes leer: Advertencia de Daniel Daza para Karol G, Luis Alfonso y J Balvin; deben frenar en seco

Los tres signos que están en el ojo del huracán son el Buey, la Serpiente y la Rata. Para ellos, este ciclo no será un paseo por el parque.

Daniel advirtió en la entrevista que “este año es el año de más desafío de ellos... tienen que cuidarse mucho porque son los más incompatibles con el caballo”.

Si naciste bajo estos signos, la recomendación es no tomar riesgos innecesarios en finanzas o salud, porque “este año se les puede ir desfavorable” si no actúan con prudencia.

Pero no te asustes, que también hay buenas noticias para otros. Si eres Tigre, Perro o Cabra, puedes respirar tranquilo.

Estos son los signos más compatibles con la energía del Caballo y, por lo tanto, los que mejor aspectados están para brillar. Y, por supuesto, si eres del signo Caballo, Daniel asegura que para ti las cosas fluirán de maravilla: “les va a ir pero perfectamente”.

Daza también dio tips específicos para otros signos. Por ejemplo, si eres Dragón (nacido en 1988), tu misión es la independencia. “El dragón es un signo que sí o sí tiene que independizarse para poder hacer plata”, sentenció el experto.

Además, recomendó el color rojo para este signo como un amuleto de poder. Para los Cáncer, como Diego, el mensaje es que aprovechen hasta junio del 2026, porque su "reinado" de agua está por terminar y deben “cerrar con broche de oro”, dejando atrás los miedos.

Si eres Buey, Serpiente o Rata, recuerda lo que dijo Daniel Daza en La Kalle: la clave es el cuidado y la prevención. No es momento de lanzarse al vacío sin paracaídas.

Escucha la entrevista completa aquí:

