Cruda confesión de mujer secuestrada 11 años por persona que aseguraba ser hija de Dios

María Esperanza Castro, es una mujer de 71 años originaria de Salamina, Caldas, quien aprovechó el pódcast Vamos pa’ eso, narró su historia después de pasar once años en cautiverio, debido a una persona que le aseguró que ella era una hija de Dios.

La mujer comentó que vivió en un entorno familiar estable, pero tuvo que desplazarse al Caquetá debido a la violencia que había en Colombia, en donde continúo sus estudios y comenzó a trabajar en diferentes ciudades del país. Sin embargo, toda su vida cambió al conocer a una señora llamada Cielo.

Tras encontrarse con Cielo, la vida de María Esperanza Castro cambió radicalmente, dado que esta mujer se presentó como una líder espiritual con supuestos poderes para adivinar el destino. Ambas se conocieron en Mesitas, debido a una amistad en común y lentamente ella fue introducida a este círculo.

Cielo se hacía llamar “novia del cordero” y con esto comenzó a ejercer un dominio absoluto sobre ella y otras personas, al punto de imponer reglas estrictas donde las personas tenían que estar aisladas de sus familias, trabajar sin descanso, castigos severos con la excusa de designios divinos.

¿Cómo fue el trato que recibió María Esperanza durante once años?

María Esperanza comentó que fue convencida de abandonar su autonomía y someterse a las decisiones de Cielo, quien imponía tareas, limitaciones y castigos severos. Tiempo después la convenció de aislarse de su familia y de su entorno cercano, además de tener que entregar sus bienes personales.

De igual forma, afirmó que hasta su alimentación era administrada por la líder del grupo. Sumado a esto, María Esperanza comentó que sufrió maltrato psicológico y físico; relata que fue golpeada en varias ocasiones, unas veces por Cielo, y otras por los diferentes miembros del grupo.

“Ella me golpeaba. Muchas veces me reventó. Una vez porque no escuché un mensaje que me mandó al celular. Me lo pidió, lo revisó y me pegó con un palo”, explicó María Esperanza en el pódcast.

También explicó que su estado de salud se deterioró debido a la falta de atención médica, dado a pesar de tener enfermedades como herpes, zóster,, entre otros, no recibió ningún tratamiento, pues la líder espiritual consideraba que cualquier medicamento iba en contra de la voluntad de Dios.

“Me dijo: ‘Ese es un castigo de Dios. Por eso no espere que le dé un medicamento, porque eso es ponerme contra los designios del Padre'”, detalló. Además explicó que en un momento fue dejada a su suerte, después de sufrir un infarto y fue con ayuda de un desconocido que pudo volver a su casa.

