Domiciliario habla de la salud mental de la ‘doctora’ Liliana: “Tiene un problema”

Durante una entrevista en el programa El Klub de La Kalle, Julián compartió su percepción personal sobre la reacción de la mujer conocida en redes como la 'doctora' Liliana, luego del video que se difundió ampliamente en donde la mujer lo agrede verbalmente.

El domiciliario aclaró desde el inicio que sus palabras corresponden a una opinión y no a un diagnóstico, pero sostuvo que la forma en la que ella reaccionó le pareció desproporcionada frente a una situación cotidiana.

Domiciliario habla de la salud mental de la 'doctora' Liliana

Según expresó en el espacio radial, la reacción lo sorprendió porque se trataba de lo que él calificó como una “bobada” o un hecho insignificante. Para Julián, el nivel de alteración no le pareció normal, razón por la cual considera que algo no estaba bien en la manera en que la mujer manejó la situación.



Sin embargo, reiteró que su apreciación no busca etiquetar ni señalar médicamente a nadie. En la entrevista, Julián también se refirió a la responsabilidad del entorno familiar en casos donde una persona presenta reacciones extremas.

Desde su punto de vista, cuando alguien tiene dificultades para controlar su comportamiento, los familiares deberían buscar acompañamiento profesional y prestar mayor atención a esas conductas, especialmente en espacios públicos donde otros pueden verse afectados.

No obstante, el domiciliario fue enfático en un punto clave: ninguna condición personal justifica el maltrato.

"Digamos que tiene un problema mental… no porque tenga algún tipo de enfermedad se justifica que trate mal a la gente”, dijo.

Durante El Klub de La Kalle, Julián insistió en que, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo a nivel emocional o personal, nada valida una agresión, como la patada que recibió su motocicleta. Para él, ese límite no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia.

Julián también habló de cómo logró manejar la situación sin reaccionar de forma violenta. Explicó que cuida su salud mental y que tuvo una buena educación la cual le ayuda a controlar impulsos. Según dijo en la entrevista, prefiere defenderse con argumentos y mantener la calma antes que responder con golpes.

Finalmente, durante la conversación radial se mencionó que en redes sociales algunos oyente aseguran haber visto comportamientos similares de la mujer en otros contextos.

