Mujer reveló el ingrediente mágico para hacer un buen sancocho: la marihuana

Hace poco se volvió viral una mujer luego de su gran sinceridad y ocurrencia a la hora de ser entrevistada sobre sus secretos culinarios, en los que confesó sin problema que su ingrediente brillante trataba de una sustancia alucinógena que le brindaba un toque especial.

Doña Margarita, es una habitante del barrio Santo Domingo en Medellín y hacía parte de una actividad comunal, la cual proponía hacer un sancocho para algunos vecinos de la localidad con motivo de celebración del día de la madre, pues consideraron propio compartir sus alimentos.

Luego de que se acercaran los medios de comunicación para realizar un reportaje en el que su solidaridad y unión resaltó en las fechas importantes, le dieron protagonismo a varias tomas en las que mostraban una olla gigante sobre leña improvisada y evidenciaron qué: “apenas están hirviendo el agua y picando el revuelto”

Después, decidieron preguntarles a algunas madres, cuál era el secreto para hacer un sancocho rico y esta respondió elocuentemente: “echarle marihuana”. Su respuesta causó numerosas risas que la reportera no pudo evitar contagiarse.

Finalmente, comentó que aún no había recibido ningún regalo alusivo al día de la madre ante las pantallas de RCN; de tal forma, se volvió viral en las diferentes redes sociales con todo tipo de comentarios que halagaban la gran actitud de Margarita, pues puso su sinceridad sobre todo.

Esta situación hizo recordar a cientos de colombianos, otro caso en el que un hombre decidió celebrar sus cumpleaños en El Banco, Magdalena, e invitó a sus varios amigos y familiares a disfrutar de un sancocho con marihuana, 16 de estos presentaron un grave estado de intoxicación, incluyendo a siete menores de edad, pues no sabían con certeza que eran lo que estaban consumiendo y terminaron en el hospital.

