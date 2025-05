Aparece video de menor desaparecida tras salir a comprar pan en Bosa; se la llevan en moto

Desde el pasado 16 de mayo, la familia de Jessica Medina Guzmán no tiene paz. La joven de 17 años salió en horas de la tarde de su casa en el barrio La Independencia, localidad de Bosa, para comprar lo del desayuno… y no volvió. Desde entonces, sus familiares la buscan sin descanso y han tocado todas las puertas posibles para encontrar respuestas.

La denuncia ya fue interpuesta ante las autoridades competentes. Mientras tanto, su madre, Diana Medina, ha recorrido una y otra vez las calles del sector y ha visitado varios establecimientos preguntando si alguien la ha visto o si alguna cámara logró captarla.

Jessica nunca había tenido comportamientos extraños, mantenía buena comunicación con su familia y, según su entorno, no había motivo alguno para ausentarse voluntariamente.

“Ya hemos llamado a los amigos y nada. Mis hermanos también me han ayudado a buscarla. Estamos muy preocupados. Yo no he podido dormir”, aseguró su mamá en declaraciones entregadas a City Noticias.

Jessica no llevaba celular el día de su desaparición, ya que el suyo se había averiado hacía unos días. Tampoco usaba redes sociales, más allá de TikTok. Ese 16 de mayo vestía una sudadera blanca, una chaqueta tipo poncho del mismo color y llevaba el cabello suelto.

A medida que pasan los días, la preocupación crece. La familia insiste en que cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla es vital. Las autoridades ya tienen conocimiento del caso, pero aún no se han reportado avances significativos.

Una cámara reveló con quién se fue

La única pista concreta que se tiene hasta ahora proviene de una cámara de seguridad. En el video, se observa a Jessica junto a un hombre que no ha sido identificado. Él viste chaqueta roja y pantalón negro. Lo que más llamó la atención es que este sujeto le entrega un casco a la joven, ella se lo pone y ambos se marchan en una motocicleta.

La madre de Jessica fue quien vio las imágenes y aseguró que notó algo fuera de lo común: “Mi hija se ve asustada cuando se está subiendo a la moto”, declaró al noticiero.

Aunque no se evidencia un forcejeo, la actitud de la joven ha generado dudas. La familia no descarta que haya sido presionada o amenazada para irse con el sujeto. Hasta ahora no se sabe quién es el hombre del video ni hacia dónde se dirigieron. La imagen ya está en manos de las autoridades, que continúan con las labores de búsqueda.

