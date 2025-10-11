Cortes de agua en Bogotá este martes 14 de octubre: estos son los barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que este martes 14 de octubre varios sectores de la capital tendrán suspensión temporal del servicio de agua. Los cortes se realizarán justo después del puente festivo y obedecen a trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de distribución.

De acuerdo con la entidad, las intervenciones buscan prevenir daños mayores en las tuberías y garantizar un suministro estable en los próximos meses. Durante estas labores, algunos barrios del norte, occidente y sur de la ciudad se verán afectados por varias horas.

Horarios y sectores donde habrá cortes de agua

En la localidad de Chapinero, los trabajos se concentrarán en el barrio Quinta Camacho, entre las calles 67 y 72, desde la carrera 9 hasta la 13. La suspensión del servicio comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá por 24 horas.

Por su parte, en Puente Aranda, el corte impactará al barrio Milenta, comprendido entre la Transversal 53 y la Avenida Carrera 68, entre las calles 8 Sur y 26 Sur. En este caso, las obras iniciarán a las 7:00 a.m. y tendrán una duración aproximada de 27 horas.

En el suroccidente, la localidad de Bosa también será una de las zonas intervenidas. Allí estarán sin servicio los barrios Gran Colombiano, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho y San Pablo Bosa, ubicados entre la Calle 62 Sur y la 75 Sur, y desde la Carrera 74D hasta la 86A. El corte iniciará a las 10:00 de la mañana y se extenderá durante todo el día.

De manera particular, en el sector de Laureles, el Acueducto informó que la suspensión irá desde la Carrera 80R hasta la 81, entre las calles 75A y 77, también desde las 10:00 a.m. y por 24 horas.

La EAAB recomendó a los ciudadanos almacenar suficiente agua antes del inicio de los trabajos, preferiblemente en tanques o recipientes limpios, y consumirla antes de las 24 horas para evitar problemas de salubridad.

Además, recordó que durante el tiempo de suspensión operará el servicio de carrotanques para atender puntos prioritarios como hospitales, clínicas y centros educativos. Las solicitudes podrán realizarse a través de la línea 116, disponible las 24 horas.

Estas acciones, según la empresa, hacen parte del programa de mantenimiento preventivo que busca garantizar un sistema de acueducto más eficiente y reducir emergencias por daños inesperados en la red de agua potable.