Cortes de agua en Bogotá: barrios de San Cristóbal siguen sin servicio, ¿qué responden?

Desde el mediodía del viernes 26 de septiembre, numerosos sectores de San Cristóbal Sur en Bogotá se han visto afectados por cortes de agua debido a un daño imprevisto en la red matriz de la EAAB. La tubería ubicada en la calle 36 H sur con carrera 13 Este presentó fallas, lo que obligó a suspender el servicio mientras se desarrollaban los trabajos de reparación.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá activó un plan de contingencia con carrotanques para abastecer temporalmente a los hogares afectados. Sin embargo, según reportan los usuarios, estos vehículos no han dado abasto y muchos barrios han permanecido varios días sin agua, generando preocupación y escasez en hogares que dependen del suministro diario.

Inicialmente, la EAAB informó que el servicio podría restablecerse el domingo 28 de septiembre en horas de la tarde. No obstante, al llegar el lunes 29, varios sectores aún continuaban sin agua, dejando a las familias en una situación complicada. Usuarios de redes sociales compartieron fotos y videos de los vecinos esperando por carrotanques, mientras otros denunciaron que el suministro que llega es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la comunidad.

¿QUÉ RESPONDE EL ACUEDUCTO?

La respuesta de la EAAB a través de sus redes sociales indica que “si tu predio se encuentra ubicado dentro de la CL 23 SUR / CL 47 SUR entre la KR 25 ESTE / KR 7 ESTE, te encuentras afectada por una tubería estallada reportada en la zona. Nuestro equipo operativo avanza en los trabajos para restablecer lo antes posible. Agradecemos tu comprensión”. Sin embargo, no se proporciona un horario ni una fecha concreta para que el servicio se normalice, dejando a los residentes con incertidumbre sobre cuándo podrán volver a contar con agua corriente en sus hogares.

Los cortes de agua han generado complicaciones en la rutina diaria de las familias, desde la preparación de alimentos hasta la higiene básica. Los usuarios advierten que los carrotanques no dan abasto y que la situación se agrava cada día que pasa, especialmente para quienes viven en apartamentos y no pueden almacenar grandes cantidades de agua. Algunos vecinos han tenido que desplazarse a otras zonas para abastecerse, mientras que otros han denunciado la escasez directamente en redes sociales, buscando acelerar la respuesta de la EAAB.

¿CUÁNDO VUELVE EL AGUA EN SAN CRISTÓBAL SUR?

Aunque en redes sociales circulan respuestas de que el servicio se restablecerá pronto, no se ha entregado una fecha ni hora oficial para el regreso del agua en San Cristóbal Sur. Los usuarios siguen pendientes de cualquier anuncio, pero la falta de información concreta mantiene la incertidumbre sobre cuánto más durará la suspensión del servicio. La comunidad espera que la EAAB pueda completar las reparaciones de manera rápida y eficiente para aliviar la escasez que afecta a cientos de hogares.