Cortes de agua en Bogotá: así será la programación del 6 al 9 de octubre

La segunda semana de octubre llega con receso escolar, pero para los bogotanos no todo será descanso: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó los cortes de agua programados en diferentes sectores de la ciudad. Estas interrupciones se realizan con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las redes de acueducto y optimizar la distribución del servicio, evitando daños mayores en las tuberías.

Horarios y turnos para los cortes de agua

El lunes 6 de octubre, los habitantes de Fontibón, especialmente en El Tintal Central, deberán enfrentar una suspensión del servicio desde las 7 a.m., que se extenderá por aproximadamente 27 horas.

Para el martes 7 de octubre, los cortes afectarán a múltiples localidades: San Cristóbal tendrá interrumpido el suministro en zonas como Altamira, Bellavista Sur y San Vicente desde las 10 a.m. durante 24 horas. Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Los Mártires experimentarán interrupciones de 27 horas, mientras que sectores de Fontibón, Tunjuelito, Bosa y Kennedy también verán suspendido temporalmente el servicio desde diferentes horarios matutinos.



El miércoles 8 de octubre, los cortes se concentrarán en áreas de Fontibón, Antonio Nariño, Chapinero, Usaquén, Suba, Puente Aranda, Usme, San Cristóbal y Bosa. Los horarios varían entre las 7 y las 10 a.m., con interrupciones que oscilan entre 24 y 27 horas según el sector. Entre las zonas afectadas se encuentran Modelia, Policarpa, El Chicó, Estoril, Britalia, Ciudad Salitre Sur y La Paz, entre otras.

Finalmente, el jueves 9 de octubre, Usme, Suba, Kennedy, Teusaquillo, Puente Aranda, San Cristóbal y Tunjuelito tendrán cortes en diferentes horarios. Los barrios que enfrentarán suspensión del servicio incluyen Arrayanes, Palermo Alto, Granada Norte, Hipotecho, Provivienda, Pio XII, Mandalay, Techo, Ayacucho, Quinta Paredes, El Remanso y Fátima, con interrupciones de entre 12 y 27 horas según la zona.

La EAAB recuerda a los ciudadanos tomar precauciones y mantener reservas de agua suficientes durante las horas de corte, con el fin de no afectar sus actividades diarias y garantizar que el mantenimiento de las redes sea efectivo.



