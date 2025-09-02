Cortes de agua en Bogotá: Los barrios afectados en Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) autorizó al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el traslado de una tubería principal de distribución. Labor que implica interrumpir el servicio de agua entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre de 2025 en varios sectores de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

Estas intervenciones son necesarias para continuar con las obras en la avenida El Rincón – Tabor y la avenida Boyacá, proyectos que hacen parte del acuerdo de Valorización 523 de 2013 y que actualmente presentan un avance del 95 % en su construcción.

Cronograma de suspensión del servicio por fechas, localidades y barrios

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre (48 horas) – Localidad de Suba:

Área comprendida entre la calle 127 (Humedal Juan Amarillo) y la calle 170 (Humedal La Conejera); entre la avenida carrera 91 y el río Bogotá; entre la avenida Boyacá y la avenida carrera 91; y desde los Cerros de Suba (Lindaraja) hasta la calle 127.



Barrios afectados:

San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella,

El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul,

Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

Miércoles 3 de septiembre (24 horas) – Localidades de Engativá y Fontibón:

Zona ubicada entre la avenida carrera 68 y la avenida Ciudad de Cali o carrera 86; entre la avenida calle 26 y el río Salitre; y entre la avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá; así como entre la avenida calle 24 y el río Salitre o el Humedal Juan Amarillo.

Barrios afectados:

Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú,

El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado,

Para acompañar a la ciudadanía durante estas suspensiones, se habilitarán puntos estacionarios de distribución de agua en Suba y se dispondrá de carrotanques, que podrán solicitarse después de 6 horas del cierre a través de la Acualínea 116.



Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I,

Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Taborá, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María,

El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

Jueves 4 de septiembre (24 horas) – Localidad de Kennedy:

Área comprendida entre la avenida Boyacá y la avenida Villavicencio; entre el río Fucha y el río Bogotá; entre la avenida Villavicencio y el río Tunjuelo; y entre el río Tunjuelo y la avenida Ciudad de Cali.

Barrios afectados:

El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental,

Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay,

Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito,

Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.

Como parte de la coordinación entre entidades, el IDU instalará puntos de suministro fijo en Suba, y junto a la EAAB garantizará el servicio de carrotanques para los sectores que lo necesiten después de 6 horas del inicio del corte, mediante solicitud en la Acualínea 116.