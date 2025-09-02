En vivo
Cortes de agua en Bogotá: Los barrios afectados en Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón

Cortes de agua en Bogotá: Los barrios afectados en Suba, Engativá, Kennedy y Fontibón

Lo que causará cortes en Bogotá entre el 3 y 4 de septiembre de 2025. Suba tendrá la suspensión más larga (48 horas), mientras que Engativá, Fontibón y Kennedy estarán sin servicio por 24 horas.

