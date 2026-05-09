Nuestro Bogotá entrega detalle sobre muerte de joven y el caso tomaría otro rumbo

La muerte de un joven de 29 años dentro del centro comercial Nuestro Bogotá sigue generando preguntas y conmoción en Bogotá. El caso, ocurrido en la localidad de Engativá, tomó relevancia nacional luego de conocerse que la víctima fue hallada sin vida al interior de un ascensor ubicado dentro de uno de los restaurantes del establecimiento comercial.

En un principio, las versiones sobre lo sucedido generaron confusión entre usuarios de redes sociales y visitantes del lugar, especialmente por las especulaciones relacionadas con una posible falla técnica en uno de los ascensores del centro comercial. Sin embargo, horas después de conocerse el caso, la administración del lugar emitió un comunicado aclarando varios puntos sobre el incidente.

Comunicado del centro comercial Nuestro Bogotá

De acuerdo con la información entregada por Nuestro Bogotá, el hecho habría ocurrido al interior de uno de los restaurantes que funcionan dentro del complejo comercial y no en una de las zonas comunes administradas directamente por el centro comercial. Además, insistieron en que el caso no estuvo relacionado con el funcionamiento de sus ascensores ni escaleras eléctricas.

En el comunicado, la administración aseguró que los equipos de transporte vertical reciben mantenimiento constante y revisiones periódicas para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Esta aclaración generó nuevas reacciones, ya que podría darle un giro importante a las hipótesis iniciales que circulaban sobre una presunta falla mecánica.

Según el reporte conocido por las autoridades, la emergencia fue atendida sobre las 8:30 de la mañana, luego de que uniformados recibieran el aviso de una persona que aparentemente había caído desde un cuarto piso. Cuando la Policía llegó al lugar encontró el cuerpo sin vida del trabajador dentro de un ascensor perteneciente al restaurante donde laboraba.

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El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las labores judiciales y técnicas para establecer exactamente qué ocurrió dentro del establecimiento. Hasta el momento, Medicina Legal continúa con el proceso para determinar oficialmente las causas de la muerte del joven.

Mientras avanzan las investigaciones, el centro comercial indicó que no entregará más detalles públicamente por respeto a la familia de la víctima y porque los hallazgos serán comunicados directamente a las personas involucradas por parte de las autoridades competentes.

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El caso sigue siendo ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos usuarios continúan preguntándose cómo ocurrió exactamente el accidente y cuáles serán las conclusiones finales de la investigación. Entretanto, las autoridades revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios para reconstruir los hechos alrededor de esta tragedia ocurrida en uno de los centros comerciales más concurridos del occidente de Bogotá.