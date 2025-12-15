Faber Burgos y el experimento por el cual casi termina en la cárcel; ¿bomba en el cielo?

Faber Burgos, el reconocido generador de contenido científico en Colombia, quien cautivo a sus seguidores con sus experimentos, habló en exclusiva con El Klub de La Kalle donde recordó que su hazaña más memorable, el envíar una cámara a 30 kilómetros de altura, tenía un alto riesgo de terminar en la cárcel, en donde se tenían que cumplir ciertos parámetros.

A pesar de la popularidad y el reconocimiento que logró Faber en los últimos ocho años, el camino hacia la ciencia a gran escala siempre ha estado lleno de obstáculos, especialmente cuando se trata de incursiones aeroespaciales. Por lo cual, el creador de contenido decidió tomar un riesgo al hacer este experimento.

Hace cinco años, con GoPro Hero 7 atada a un globo meteorológico de 600 gramos, que contenía aproximadamente 1.811 litros de helio, y protegido por una nevera de icopor, fue lanzada, al punto que alcanzó los 30 kilómetros de altura.



Por lo cual, en aquel entonces, Faber y su equipo solo contaban con una oportunidad; no había cámara de repuesto ni otro globo disponible para un segundo intento. La preocupación y la angustia eran palpables, agravadas por el deseo de saber qué estaba sucediendo a esa altitud.



¿Qué más mencionó Faber Burgos sobre este experimento?

De igual forma, Faber comentó que a lo largo del experimento fue un triunfo que desmanteló las teorías conspirativas, pues el video recuperado por este demostró la curvatura de la Tierra. Sin embargo, explicó que la recuperación de la sonda fue compleja, debido a que tuvieron que rastrearla y viajar dos horas en carro hasta el lugar de aterrizaje.

Por lo cual, tras ese éxito inicial, Faber Burgos y su equipo entendieron el riesgo logístico que podía haber. Actualmente, están incursionando en el emprendimiento aeroespacial, realizando lanzamientos de misiones a la estratosfera para marcas. Este proceso ahora se lleva a cabo con "los respectivos permisos siempre para realizar cada misión con la respectiva seguridad".

Esta necesidad de obtener permisos y asegurar cada lanzamiento subraya la seriedad de su trabajo, que toca áreas altamente reguladas. De hecho, alcanzar comentó a toda la mesa que la meta a realizar requiere superar los 100 km de altura, un umbral donde cualquiera que lo logre se convierte literalmente en astronauta.

Donde mencionó Faber Bustos, explicó que los globos rara vez superan los 40 km, y el récord mundial oscila entre 40.000 y 50.000 km, donde resaltó que cada metro es una prueba de que la ciencia requiere seguridad, planeación rigurosa y legalidad estricta. Finalmente, para el científico, el objetivo último es conquistar el espacio y llevar un poco de Colombia a ese lugar.

