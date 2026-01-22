Contundente pedido de la familia de Valeria Afanador: piden cárcel a 3 personas

En las últimas horas, Julián Quintana abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor de 10 con síndrome de down, que fue hallada sin vida en el río Frío de Cajicá el pasado 29 de agosto de 2025, radicó una denuncia ante la Fiscalía para que se imputen cargos contra la rectora y dos profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

Se conoció que la solicitud es para que se formulen cargos por los delitos de homicidio doloso agravado, bajo la modalidad de dolo eventual, contra Sonia Inés Ochoa, rectora del Gimnasio Campestre Los Laureles, la cual según él no corrigió las fallas estructurales que tenía por los protocolos de protección.

De igual forma, los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón, esto debido a que la primera dejó salir a Valeria sin supervisión, mientras que el segundo que pese a saber de la salida de la menor y no hacer nada para evitar esto.



Por otro lado, se conoció que la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca (CAR) determinó la suspensión inmediata de actividades en la zona aledaña al río Frío dentro del colegio. Esta medida se basa en dos hallazgos que comprometen la seguridad de los estudiantes, cómo es el caso de la infraestructura y realizar modificación sin tener el aval pertinente.

Según el abogado de la familia, estas irregularidades demuestran que el colegio no ofrecía las garantías de seguridad necesarias para los niños, exponiéndose a un riesgo previsible. Por lo cual, espera que su solicitud a las autoridades sean tomadas en cuenta.



¿Cómo hallaron el cuerpo de Valeria Afanador?

El caso de Valeria Afanador se dió cuando la menor con síndrome de down desapareció el 12 de agosto de 2025 de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles. Tras semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el sector de La Fagua, en aguas del río Frío.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue por ahogamiento. Situación por la cual la familia afirma que la investigación no puede cerrarse con este hallazgo médico, sino que debe profundizar en la cadena de fallas institucionales que permitieron que una niña bajo el cuidado de profesionales terminará en el cauce de un río cercano a su aula de clases.

Actualmente, se espera la decisión que tome la Fiscalía sobre las pruebas recaudadas son suficientes para proceder con la imputación contra las personas señaladas por parte del abogado Julian Quintana.

