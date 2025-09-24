Así puedes ver EN VIVO Once Caldas vs Independiente del Valle

Once Caldas vive un momento histórico en la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Manizales llega con ventaja de 2-0 frente a Independiente del Valle, en una llave que definirá a uno de los semifinalistas del torneo continental. El juego será este miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande, un escenario que estará lleno para apoyar al “blanco blanco” en la búsqueda de la hazaña.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera consiguieron la diferencia gracias a un doblete de Dayro Moreno en el partido de ida en Quito. Ahora, con esa ventaja, el equipo colombiano puede clasificar incluso perdiendo por un gol. Aun así, el cuerpo técnico ha sido claro en que no pueden confiarse, porque Independiente del Valle es uno de los clubes más fuertes del continente y va por la remontada.

El duelo arranca a las 7:30 p.m. hora colombiana, con transmisión en exclusiva por televisión y plataformas digitales.

Once Caldas vs Independiente del Valle EN VIVO: Copa Sudamericana 2025

Dónde ver EN VIVO Once Caldas vs Independiente del Valle

Si no puedes ir al Palogrande, tranquilo, porque el partido lo podrás ver en DirecTV Sports a través de la señal de televisión paga. También, si tienes acceso a la plataforma DGO (DirecTV Go), vas a poder seguirlo en vivo desde tu celular, tablet o computador con internet.

En Colombia, la señal estará disponible para todos los suscriptores de DirecTV. Y si estás en Ecuador, también lo transmitirán por DirecTV Sports, para que los hinchas de Independiente del Valle acompañen a su equipo.

Así que, ya sea por TV o por streaming, tienes asegurada la cobertura completa de este partidazo que promete emociones desde el pitazo inicial.

Así se preparan los equipos para Once Caldas vs Independiente del Valle

El ambiente en Manizales es puro carnaval. Las calles se han pintado de blanco con la ilusión de volver a ver a Once Caldas peleando por un título internacional, como en la inolvidable Libertadores del 2004. Dayro Moreno, máximo referente y actual goleador de la Sudamericana, será otra vez la gran carta en ataque. A sus 40 años, sigue vigente y quiere llevar al club de su tierra a lo más alto.

Del otro lado, Independiente del Valle carga con la presión de remontar de visitante. Su técnico aceptó en rueda de prensa que será un partido difícil, pero confía en la experiencia del grupo. “Hemos vivido situaciones similares antes, tenemos la mentalidad para luchar hasta el final”, dijo.

La cita es clara: el balón rodará a las 7:30 p.m. en Manizales, con transmisión exclusiva de DirecTV Sports y DGO. Ahí se sabrá si Once Caldas sigue con su sueño copero o si Independiente del Valle logra la remontada y se mete en semifinales.

