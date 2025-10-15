Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
EMBARAZO DE PAOLA JARA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Selección Colombia sub-20 vs Argentina: este sería el ganador según la IA

Selección Colombia sub-20 vs Argentina: este sería el ganador según la IA

La Selección Colombia sub-20 está a un paso de llegar a la final del Mundial de la categoría, y así fue el pronóstico de la IA.

Selección Colombia sub-20 vs Argentina: este sería el ganador según la IA
Selección Colombia sub-20 contra Argentina, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: Imágenes tomadas de @fcfseleccioncol y realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de oct, 2025