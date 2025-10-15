Selección Colombia sub-20 vs Argentina: este sería el ganador según la IA

Este miércoles 15 de octubre la Selección Colombia sub-20 tendrá la posibilidad de llegar a su primera final de un Mundial de esta categoría, si logra vencer a su igual de Argentina, en un partido que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile después de las 6:00 pm.

Recordemos que lo más lejos que llegó una Selección Colombia Sub-20 fue la del año 2003 cuando ocupó el tercer lugar en los Emiratos Árabes Unidos, equipo que fue dirigido por el vallecaucano Reinaldo Rueda. Por lo cual, si el conjunto de Cesar Torres vence a Argentina tendrá la opción de hacer historia.

Por lo cual, este encuentro generó mucha expectativa por parte de los colombianos, al punto que se hizo una pregunta a la inteligencia artificial (IA), sobre quien sería el vencedor de este partido trascendental para la tricolor.

“Argentina tiene el favoritismo para ganar la semifinal del Mundial Sub-20 contra Colombia, gracias a su sólida defensa y ataque efectivo, a pesar de la baja de Carrizo. Se espera un partido muy cerrado, con un marcador probable de 2-1 a favor de Argentina. Así, Argentina sería el equipo clasificado para la gran final del torneo”, afirmó la IA presagiando una victoria para Argentina.



¿Qué se conoció de la Selección Colombia sub-20 para este encuentro?

Pese a lograr llegar a la semifinal, la Selección Colombia sub-20 llega con varias bajas a este encuentro, como es el caso de Neyser Villarreal y Carlos Sarabia, jugadores que se encuentran sancionados y no podrán actuar en este encuentro. A esto, se suma la baja de Jordán Barrera por lesión.

Recordemos que la Selección Colombia sub-20 llega a este partido invicta, tras superar en fase de grupos a Arabia Saudita y empatar con Noruega y Nigeria. En la siguiente ronda avanzó tras vencer 3-1 a Sudáfrica y en cuartos de final venció a España en un partido electrizante 3-2.

Cabe destacar que su rival Argentina llega al partido de la semifinal tras vencer a México 2-0. De igual forma, tricolores y albicelestes ya se enfrentaron en dos ocasiones en el Sudamericano sub-20, donde el equipo dirigido por César Torres empató en una ocasión 1-1 y perdieron 0-1.

Por lo cual, la expectativa por este encuentro está muy alta por ver a la tricolor en su primera final de un campeonato Mundial de la FIFA.

