Dos usuarios se fueron a los golpes peleando por quién entraba primero al TransMilenio

TransMilenio se ha convertido con el paso de los años en un escenario perfecto en el que cuál suceden situaciones que llaman la atención de miles de usuarios y quedan registradas en las redes sociales.

Para nadie es un secreto que movilizarse en este medio de transporte no es para nada fácil, pues en las horas pico la cantidad de gente que lo usa es algo que llega a estresar a los usuarios.

La intolerancia que se ve a diario ya ha sobrepasado los límites y eso fue lo que ocurrió hace poco cuando dos usuarios se fueron a los puños luego de pelear por quién iba a ingresar primero a un TransMilenio.

Este caso se dio a conocer gracias al Twitter de la empresa de transporte, quienes publicaron una foto de los dos hombres tirados en el piso golpeándose.

Junto a la publicación TransMilenio escribió: "¡Un llamado al respeto y a la tolerancia! Estos sujetos empezaron con agresiones verbales y terminaron con agresiones mutuas en el piso por quién entraba primero al bus".

Así mismo, informaron que los dos ciudadanos recibieron un comparendo por parte de la Policía Nacional.

Por otro lado, recordemos también que en TransMilenio se han presentado casos de abuso contra usuarias que se han sentido intimidadas por otras personas. El caso más reciente es el de una joven que fue perseguida por un hombre quien le mostró sus partes intimas y luego la siguió hasta una estación.

La mujer reveló que intentó buscar ayuda en diferentes personas pero no la encontró, solamente hasta que un patrullero que estaba en una estación llamó a la Policía. Lamentablemente, el supuesto agresor quedó libre y la joven no pudo interponer la respectiva demanda, pues no conocía la identidad del ciudadano, ya que este le dio un número de cédula erróneo a las autoridades.

